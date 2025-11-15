Begin typing your search above and press return to search.
    Mannarkkad
    Mannarkkad
    Posted On
    15 Nov 2025
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 2:04 PM IST

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്ട് പോ​രാ​ട്ടം ക​ന​ക്കും

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്ട് പോ​രാ​ട്ടം ക​ന​ക്കും
    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: 29 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ പു​ന​ർ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 30 വാ​ർ​ഡ് ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ശ​ക്തി കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ സി.​പി.​എം കാ​ര്യ​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ബി.​ജെ.​പി യും ​സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് 2005ൽ ​ഭ​ര​ണം സി.​പി.​എം കൈ​യി​ലെ​ത്തു​ക​യും ടി.​ആ​ർ. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ഭ​ര​ണം യു .​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും 2015 ൽ ​തു​ല്യ ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ട​തി​നാ​യി​രു​ന്നു. ലീ​ഗി​ലെ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ ആ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ. വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സം​വ​ര​ണം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ല​രും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ പ​ദ​വി വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​വു​മാ​ണ്.

    നഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ വ​ത്ക​ര​ണം ത​ന്നെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ടം. ഉ​റ​വി​ട മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. അ​ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള എം.​സി.​എ​ഫു​ക​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വീ​ടു​ക​ളി​ലും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ബ​യോ​ബി​ന്നു​ക​ളും റി​ങ് ക​മ്പോ​സ്റ്റു​ക​ളും ന​ല്‍കി. പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി 60 ല​ക്ഷം​രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ക്യാ​മ​റ​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച​തും നേ​ട്ട​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്. നാ​ഗ​രാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും, അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​രി​ക്ക​ൾ സ്മാ​ര​ക ലൈ​ബ്ര​റി, സ്മാ​ർ​ട് അം​ഗ​ണ വാ​ടി​ക​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി അ​മൃ​ത് പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യും നേ​ട്ട​മാ​യി എ​ണ്ണു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും,വ​ന്‍കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി നെ​രി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ അ​മി​ത നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​യ​മ​പ്രാ​ബ​ല്യ​മി​ല്ലാ​തെ കു​ടി​ശി​ക എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​മി​ത​നി​കു​തി അ​ടി​ച്ചേ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ദ്ധ​തി​വി​ഹി​ത​വും പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും, അ​ഴി​മ​തി​യും കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യും സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​വു​മാ​ണ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും, നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു​വീ​ടു​പോ​ലും ആ​ര്‍ക്കും ന​ല്‍കി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സി.​പി.​എം ശ​ക്ത​മാ​യ വി​മ​ത ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ ആ​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ സി.​പി.​എം -സി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം നേ​ര​ത്തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​ച​ര​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ലീ​ഗ് 17, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 11, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജോ​സ​ഫ് ഒ​ന്ന്, ആ​ർ.​എ​സ്.​പി ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം. പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രം ക​ന​ക്കു​മെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന.

