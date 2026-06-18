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    Mannarkkad
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 12:44 PM IST

    മണ്ണാര്‍ക്കാട്ട് ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു; ജാഗ്രതസമിതികള്‍ രൂപവത്കരിക്കും

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    മണ്ണാര്‍ക്കാട്ട് ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു; ജാഗ്രതസമിതികള്‍ രൂപവത്കരിക്കും
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    മണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി പെ​രു​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മ​റ്റ് വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്നു. വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ തോ​റും ജാ​ഗ്ര​ത​സ​മി​തി​ക​ള്‍ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വാ​ര്‍ഡം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് സ​മി​തി. വീ​ടു​ക​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് പ​രി​സ​രം വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ല്‍കും. ഓ​രോ ആ​ഴ്ച​യും സ​മി​തി അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗം ചേ​രും. മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കും.

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ത​ന്നെ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി കേ​സു​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് താ​ലൂ​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും കൂ​ത്താ​ടി​ക​ള്‍ പെ​രു​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പൊ​തു​ജ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ. ​റോ​ഷി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ കെ. ​സ​ജ്‌​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ എ.​ആ​ര്‍. ജ്യോ​തി, ഡി.​എം.​ഒ റോ​ഷ്, ഡോ. ​ഗീ​തു മ​രി​യ ജോ​സ​ഫ്, താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് മേ​രി ജ്യോ​തി വി​ത്സ​ന്‍, അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം ഹെ​ല്‍ത്ത് സൂ​പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ക്ലീ​ന്‍സി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ക്്ബാ​ല്‍, ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:Mannarkaddengue feverFever spreadingdengue fever due
    News Summary - Dengue fever spreading in Mannarkad; Vigilance committees to be formed
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