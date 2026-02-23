Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Feb 2026 8:56 AM IST
    23 Feb 2026 8:56 AM IST

    ബസിന് പിറകിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്ക്

    ബസിന് പിറകിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്ക്
    മ​ങ്ക​ര​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ്സി​ന​ട​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ബൈ​ക്ക്

    മ​ങ്ക​ര: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ന് പി​റ​കി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ബൈ​ക്ക് ബ​സി​ന​ടി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ തെ​റി​ച്ചു വീ​ണ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ നി​സാ​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല പേ​രൂ​ർ പൂ​ക്കാ​ട്ട് കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​നാ​ണ് (27)പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ മ​ങ്ക​ര വി​ല്ലേ​ജി​ന് സ​മീ​പം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.15 നാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റാ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ്രേ​ക്കി​ട്ട് നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പി​റ​കെ വ​ന്ന ബൈ​ക്ക് പി​റ​കി​ലി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ തെ​റി​ച്ചു വീ​ണു.

