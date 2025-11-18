Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mankara
    Posted On
    18 Nov 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 1:07 PM IST

    ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന്റെ വി​ല; ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് കെ.​കെ.​എ. റ​ഹി​മാ​ൻ

    ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന്റെ വി​ല; ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് കെ.​കെ.​എ. റ​ഹി​മാ​ൻ
    കെ.​കെ.​എ. റ​ഹി​മാ​ൻ

    മ​ങ്ക​ര: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ് ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന്റെ വി​ല. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന്റെ വി​ല അ​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യോ​ട് ത​ന്നെ ചോ​ദി​ക്ക​ണം. മ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ന​ത്തെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു വോ​ട്ടി​നാ​യി​രു​ന്നു ക​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കെ.​കെ.​എ. റ​ഹി​മാ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    1988ൽ ​മ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡാ​യ ക​ല്ലൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​യി​ൽ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി.​പി.​എം ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ല്ലൂ​ർ വാ​ർ​ഡ്. റ​ഹ്മാ​ന് 454 വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഒ​രു വോ​ട്ട് അ​ധി​കം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന്റെ വി​ല യു.​ഡി.​എ​ഫു​കാ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ലെ പോ​സ്റ്റ​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ണ്ണി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് റ​ഹ്മാ​ൻ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യെ​ന്ന് റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് റ​ഹ്മാ​ൻ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ സ​ജീ​വ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​ണ്.

    X