ചണ്ടിയും പായലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കല്ലൂർ അരങ്ങാട്ട് കുളം നാശത്തിൽ

ചണ്ടിയും പായലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കല്ലൂർ അരങ്ങാട്ട് കുളം നാശത്തിൽtext_fields
മങ്കര: നൂറ് കണക്കിനാളുകൾ കുളിക്കാനും അലക്കാനുമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന കല്ലൂർ അരങ്ങാട്ട്കുളം പായലുംചണ്ടിയും നിറഞ്ഞ് നശിക്കുന്നു.
കല്ലൂരിലെ സമൃദ്ധിയുടെ ജലശേഖരമായിരുന്ന കുളം ഇന്ന് ചണ്ടിയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കുമിഞ്ഞ് കൂടി മലിനമായ അവസ്ഥയിലാണ്. കല്ലൂർ മേഖലയിലെ നൂറ് കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ കുളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്.
1997-98 കാലഘട്ടത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയ കുളമാണിത്. പിന്നീട് ഒരു നവീകരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമീപത്തെ ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽപാടങ്ങളും ഈ കുളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. കുളത്തിലെ ചണ്ടിയും പായലും നീക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. വേനലിൽ പോലും വറ്റാത്ത പൊതു കുളത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരായ റഹിമാൻ, അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
