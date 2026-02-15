Begin typing your search above and press return to search.
    ചണ്ടിയും പായലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കല്ലൂർ അരങ്ങാട്ട് കുളം നാശത്തിൽ

    ചണ്ടിയും പായലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കല്ലൂർ അരങ്ങാട്ട് കുളം നാശത്തിൽ
    മങ്കര: നൂറ് കണക്കിനാളുകൾ കുളിക്കാനും അലക്കാനുമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന കല്ലൂർ അരങ്ങാട്ട്കുളം പായലുംചണ്ടിയും നിറഞ്ഞ് നശിക്കുന്നു.

    കല്ലൂരിലെ സമൃദ്ധിയുടെ ജലശേഖരമായിരുന്ന കുളം ഇന്ന് ചണ്ടിയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കുമിഞ്ഞ് കൂടി മലിനമായ അവസ്ഥയിലാണ്. കല്ലൂർ മേഖലയിലെ നൂറ് കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ കുളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്.

    1997-98 കാലഘട്ടത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയ കുളമാണിത്. പിന്നീട് ഒരു നവീകരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമീപത്തെ ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽപാടങ്ങളും ഈ കുളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. കുളത്തിലെ ചണ്ടിയും പായലും നീക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. വേനലിൽ പോലും വറ്റാത്ത പൊതു കുളത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരായ റഹിമാൻ, അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    TAGS:pollutionmankaraenviroment
    News Summary - The Kallur Arangad pond is being destroyed by garbage, mud and plastic.
