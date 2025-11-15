Begin typing your search above and press return to search.
    15 Nov 2025 2:24 PM IST
    15 Nov 2025 2:24 PM IST

    സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം തകൃതി; മാറിയും മറിഞ്ഞും മങ്കര

    മ​ങ്ക​ര: ജ​ന​കീ​യാ​സൂ​ത്ര​ണ പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് മു​ത​ൽ മ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞ് വ​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​ന്നാ​മ​ത് എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച​ത് യു​ഡി​എ​ഫി​ന്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് -7 യു.​ഡി.​എ​ഫ് -6 ബി.​ജെ.​പി -1 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ക്ഷി​നി​ല. ബി.​ജെ.​പി വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഒ​രു അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ വോ​ട്ട് അ​സാ​ധു ആ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ച​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ബി.​ജെ.​പി ഓ​രോ സീ​റ്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ, സ്ഥി​രം സ​മി​തി സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ച്ചു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യി വി​ജ​യി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്ന അം​ഗ​ത്തെ ഹൈ​കോ​ട​തി അ​യോ​ഗ്യ​യാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടി. ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ക​ളം ഒ​രു​ങ്ങി ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം ഏ​റെ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​രു​ത്താ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി കാ​ട്ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി. നി​ല​വി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ എം.​എ​ൻ. ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ മ​ല്ലി​ക ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​ണ്.

    യു.ഡി.എഫിൽ 14 പുതുമുഖങ്ങൾ

    മ​ങ്ക​ര: മ​ങ്ക​ര​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യാ​യി. 15ൽ 14 ​പേ​രും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന എം.​എ​ൻ. ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തി​ല്ല.

    ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 15 വ​രെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം: എം. ​ആ​രി​ഫ, എം.​എ. രാ​ജ​ൻ, എ​ൻ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷ് , കെ.​സി. സ​ന്തോ​ഷ്, കെ. ​ഫ​സീ​ല, കെ. ​പ്ര​മി​ത, എം.​എ​ൻ. ഉ​ഷാ​കു​മാ​രി, വി.​ആ​ർ. ര​മേ​ശ്, മോ​ഹി​നി, എ​ൻ.​കെ. അ​ഖി​ൽ, കെ.​വി. ജ​യ​ൻ, പി.​എം. സ​ബീ​ന, ബേ​ബി വി​മ​ല, എം.​ആ​ർ. രം​ജി​മ, സി.​കെ. ദേ​വ​ദാ​സ്. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മ​ങ്ക​ര ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സു​മം​ഗ​ല​യും തേ​നൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​വും പ​റ​ളി ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സി. ​വി​ന​യ​നു​മാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    എൽ.ഡി.എഫിൽ 11 പേർക്ക് കന്നിയങ്കം

    മ​ങ്ക​ര: പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി മ​ങ്ക​ര​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 15 പേ​രി​ൽ 11 പേ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. നാ​ലു​പേ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്. ജി​ൻ​സി മ​ങ്ക​ര ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 15 വ​രെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം: ആ​ർ. ശാ​ലി​നി, എം.​വി. കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, കെ.​ആ​ർ. ഷാ​ജീ​വ്, പി.​സി. കു​മാ​ര​ൻ, കെ. ​ഉ​മാ​ദേ​വി, കെ.​എ. വി​നീ​ത, കെ. ​സു​നി​ത, വി.​കെ. ഷി​ബു, ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി, എം.​എ​സ്. ഹ​രി​ദാ​സ്, കെ.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​എം. ഷൈ​ബു​ന്നി​സ, കെ. ​ആ​സി​യ, എ​ൻ.​കെ. ശ്രീ​ജി​ത, എ.​കെ. സു​ഭാ​ഷ് (സി.​പി.​ഐ).

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തേ​നൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മു​കു​ന്ദ​നു​ണ്ണി​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ട്ടാ​യി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ആ​ർ. ല​ത, പ​റ​ളി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഷ​ഹ​ന ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഡ്വ. ശാ​ന്ത​കു​മാ​രി എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എം.​എ​സ്. വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, സി.​എം. അ​ബ്ദു റ​ഹി​മാ​ൻ, ഒ.​എം. മോ​ഹ​ൻ​രാ​ജ്, ഇ.​ആ​ർ. ശ​ശി, സി.​കെ. ചെ​ന്താ​മ​രാ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

