Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKuzhalmannamchevron_rightകുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക്...
    Kuzhalmannam
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 12:38 PM IST

    കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തുടർ ഭരണത്തിനായി എൽ.ഡി.എഫ്; പിടിച്ചെടുക്കാൻ യു.ഡി.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തുടർ ഭരണത്തിനായി എൽ.ഡി.എഫ്; പിടിച്ചെടുക്കാൻ യു.ഡി.എഫ്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​ഴ​ൽ​ മ​ന്ദം: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ഇ​ട​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു നി​ന്ന ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം ബ്ലോ​ക്കു​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. ഏ​ഴ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി 13 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം ബ്ലോ​ക്കി​ലു​ള്ള​ത്. വാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ത് 14 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മ്പോ​ഴും ആ ​പ്ര​ദേ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ്ലോ​ക്കു​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഇ​ട​തു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പെ​രു​ങ്ങോ​ട്ടു​കു​റു​ശ്ശി, കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം, കു​ത്ത​നൂ​ർ, മാ​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് ഭ​ര​ണ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ. കോ​ട്ടാ​യി, ക​ണ്ണാ​ടി, തേ​ങ്കു​റു​ശ്ശി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ നേ​ട്ടം ബ്ലോ​ക്കു​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ത​ട്ട​ക​മെ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പെ​രു​ങ്ങോ​ട്ടു​കു​റു​ശ്ശി​യി​ലെ ചൂ​ല​നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്കു​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്. 13 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 12ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് കൈ​യാ​ളു​ന്ന​ത്. പ​രു​ത്തി​പ്പു​ള്ളി ഡി​വി​ഷ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്ന​ത്. ക​ക്ഷി​നി​ല: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്- 12: സി.​പി.​എം- 11, സി.​പി.​ഐ -01. യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 01: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് - 01.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionPalakkadkuzhalmannam
    News Summary - kuzhalmannam local body election
    Similar News
    Next Story
    X