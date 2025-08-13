Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKoottanadchevron_rightആ ​സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം...
    Koottanad
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:08 AM IST

    ആ ​സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം തി​രി​കെ​യെത്തി; പൊ​ന്നി​നേ​ക്കാ​ൾ വി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ കൈ​ക​ളി​ലൂ​ടെ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ ​സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം തി​രി​കെ​യെത്തി; പൊ​ന്നി​നേ​ക്കാ​ൾ വി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ കൈ​ക​ളി​ലൂ​ടെ
    cancel
    camera_alt

    തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം

    കൂ​റ്റ​നാ​ട്: പ​ത്തു​രൂ​പ നാ​ണ​യ​മെ​ന്നു​ക​രു​തി പെ​ണ്‍കു​ട്ടി മ​രു​ന്ന് ക​ട​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത് ഒ​രു പ​വ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം. ഒ​ടു​വി​ൽ കാ​ര്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ര​വി കു​ന്ന​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ നാ​ണ​യം തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ണ​യം​വ​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം തി​രി​കെ​യെ​ടു​ത്തു​വ​രു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ പി​താ​വി​ന് മ​രു​ന്നു​വാ​ങ്ങാ​നാ​ണ് കൂ​റ്റ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്.

    10 രൂ​പ നാ​ണ​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ​വും ബി​ൽ തു​ക​യാ​യി ക​ട​ക്കാ​ര​ന് ന​ൽ​കി. വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​മ​റി​യു​ന്ന​ത്. പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സു​ഹൃ​ത്തും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ര​വി കു​ന്ന​ത്തി​നോ​ട് കാ​ര്യം പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​വി ത​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്ത് അ​ജ​യ​നു​മൊ​ത്ത് കൂ​റ്റ​നാ​ട്ടെ ക​ട​യി​ലെ​ത്തി വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ട ഉ​ട​മ​യും 10 രൂ​പ നാ​ണ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി തു​ക മേ​ശ​യി​ൽ വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ക​ട​യി​ൽ വ​ന്ന ആ​ർ​ക്കോ നാ​ണ​യം കൊ​ടു​ത്തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ട​ൻ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ക​ട​യി​ൽ വ​ന്നു​പോ​യ​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്, കൂ​റ്റ​നാ​ട്ടു​ള്ള ഒ​രാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം അ​ക​പ്പെ​ട്ട നാ​ണ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം കൈ​മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gold coinreturned
    News Summary - That gold coin has returned; with hands purer than gold.
    Similar News
    Next Story
    X