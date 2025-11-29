Begin typing your search above and press return to search.
    Koottanad
    date_range 29 Nov 2025 10:56 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 10:56 AM IST

    ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​യി​ൽ ഇ​ട​തി​ന് അ​ടി​പ​ത​റി​യ​ത് ഒ​രു​ത​വ​ണ

    കൂ​റ്റ​നാ​ട്: 1964ല്‍ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​​ന്റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ല്‍ പ​ക​ര​ക്കാ​രി​ല്ലാ​തെ ഭ​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​ടി​പ​ത​റി​യ​ത് ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ. സി.​പി.​എം ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 2010-‘15ല്‍ ​ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്, ലീ​ഗ്, ബി.​ജെ.​പി സം​യു​ക്ത നി​ല​പാ​ടും സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ അ​ധി​കാ​രം കൈ​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. 17ലെ 10​വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ പി​ടി​ച്ചാ​ണ് സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ജ​യം.

    കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ പി. ​റ​ഷീ​ദ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ​ത്. തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഇ​ത​ര​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ര​സ്യ​മാ​യി സ​ഖ്യ​ധാ​ര​ണ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി നേ​രി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ സി.​പി.​എം ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി. എ​ന്നാ​ല്‍ 2010ല്‍ ​ര​ഹ​സ്യ​ധാ​ര​ണ​യി​ലൂ​ടെ അ​ങ്കം കു​റി​ച്ച​താ​ണ് പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് പി​ഴ​ച്ച​ത്.

    രാ​യ​മം​ഗ​ലം ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഡി​ലെ വി​പി​ലേ​ഷ് ഒ​ഴി​ച്ചാ​ല്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടി​ലും 14ലു​മാ​യി ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് സി.​പി.​ഐ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​ന്‍ അം​ഗ​വും മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലും മു​ന്‍ അം​ഗം സു​മ​യ്യ ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​രി​ലും നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ല്‍ പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും. 15 കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും അ​ഞ്ച് ലീ​ഗു​മാ​യാ​ണ് സീ​റ്റു​ധാ​ര​ണ. മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള നാ​ലാം​വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി അ​ഞ്ച് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. 20വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​യ 13ലും 19​ലും ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്ല.

    കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തെ ചി​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ ഒ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡ് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ടി​രി ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​മ​ത​ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ പാ​ക​പ്പി​ഴ​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം. അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷം​കൊ​ണ്ട് എ​സ്.​സി ഫ​ണ്ട് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ 10 കോ​ടി ന​ഷ്ട​മാ​യി. കാ​ല്‍നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന് മു​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ശ്മ​ശാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം വീ​ണ്ടും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പാ​ച​ക​വാ​ത​ക രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും മ​തി​യാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്ലാ​തെ​യും മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്താ​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഹെ​ല്‍ത്ത് സെ​ന്‍റ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വെ​റ്റ​റി​ന​റി കേ​ന്ദ്ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ല. സ്ഥി​ര​മാ​യി കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​റി​ല്ലാ​തെ മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ട് വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട്. ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തെ​ങ്കി​ലും 2010 ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

