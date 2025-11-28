Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    28 Nov 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 1:59 PM IST

    കു​ത്ത​ക നി​ല​നി​ര്‍ത്തി നാ​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി

    കു​ത്ത​ക നി​ല​നി​ര്‍ത്തി നാ​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി
    കൂ​റ്റ​നാ​ട്: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​തി​ല്‍പ്പി​ന്നെ ഭ​ര​ണ​ച​ക്രം തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ല്‍പോ​ലും ഇ​ത​ര​പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ആ ​അ​ധി​കാ​ര മ​ധു​രം നു​ക​രാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന​ത് നാ​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ 17 വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മൂ​ന്നെ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യു​ള്ളൂ. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​രു വാ​ര്‍ഡ് ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​വി​ടെ തൊ​ഴു​ക്കാ​ട് എ​ട്ടാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ഡോ. ​നി​ഷ വാ​ര്യ​രും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഷീ​ബ​യും 415 വോ​ട്ട് വീ​തം നേ​ടി ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി. തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി​യെ ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം വേ​ണ്ട​ത്ര കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ര്‍ന്നു. ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന, ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ എ​ന്നി​വ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കെ​തി​രെ ജ​ന​വി​കാ​രം ഉ​യ​രാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​യി. അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ല്‍ വി.​ഇ.​ഒ​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി​യ​ട​ക്കം വ​ലി​യ കോ​ലാ​ഹ​ലം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് നാ​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ല്‍ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മി​ല്ല. സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​തി​രെ വാ​ർ​ഡ് 14, 18 ലും ​സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ലാം​വാ​ര്‍ഡ് ചാ​ഴി​യാ​ട്ടി​രി​യി​ല്‍ സി.​പി.​എം വ​നി​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ വേ​ള​യി​ല്‍ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​രി​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പു​റ​ത്താ​യി. ഇ​വി​ടെ സി.​പി.​എം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ അ​ല​സ​ത കാ​ണി​ച്ചെ​ന്ന​താ​ണ് വി​മ​ര്‍ശ​നം. ഒ​മ്പ​തി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ന്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തും സി.​പി.​എ​മ്മി​ലും അ​ന്ത​ര്‍ധാ​ര​യു​ള്ള​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ല്‍ 17ല്‍ 13 ​സി.​പി.​എം, മൂ​ന്ന് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്, ഒ​രു ബി.​ജെ.​പി​യും എ​ന്ന​താ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. 19 വാ​ര്‍ഡാ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്‍റെ മു​ന്‍ അം​ഗം ഗി​രി​ജ​യെ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. 11 മ​തു​പു​ള്ളി​യി​ല്‍ അ​ഡ്വ.​ഷ​ര്‍ജ​ത്ത്, കൂ​റ്റ​നാ​ട് ഒ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ കെ.​വി. നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ​യൊ​ഴി​ച്ചാ​ല്‍ പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റെ​യും. സി.​പി.​എം ആ​വ​ട്ടെ നാ​ലാം​വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി​യോ​ട് സ​മ​നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ ഡോ.​നി​ഷ വാ​ര്യ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ മ​റ്റാ​ര്‍ക്കും ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണ അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കാ​തെ പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

