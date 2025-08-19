Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kongad
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 1:55 PM IST

    വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പീഡന കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ

    വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പീഡന കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ
    അ​ബ്ദു​ൽ ആ​ഷി​ക്

    കോ​ങ്ങാ​ട്: വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മാ​ന​ഭം​ഗ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. തൃ​ശൂ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി കു​മ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ആ​ഷി​ക് (34) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കോ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്ട്ര​ർ ചെ​യ്ത എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി. പി.​ഒ.​എ ആ​ക്ട് ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ് യു​വാ​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ലു​ക്ക് ഔ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം യു​വാ​വി​നെ ത​ട​ഞ്ഞ് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Crime NewsArrestThrissur
    News Summary - Suspect arrested in sexual assault case who tried to enter foreign country
