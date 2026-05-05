Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKongadchevron_rightകോങ്ങാട്: ഇടതു...
    Kongad
    Posted On
    date_range 5 May 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 5 May 2026 12:28 PM IST

    കോങ്ങാട്: ഇടതു കോട്ടയിൽ യു.ഡി.എഫ് പടയോട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    കോങ്ങാട്: ഇടതു കോട്ടയിൽ യു.ഡി.എഫ് പടയോട്ടം
    cancel

    കോങ്ങാട്: ഇടതു കോട്ടയായ കോങ്ങാട് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച് വലത് തേരോട്ടം. മണ്ഡലം രൂപവത്കരിച്ചത് മുതൽ എൽ.ഡി.എഫ് കുത്തക നിലനിർത്തിയ മണ്ഡലമാണ് 3706 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ യു.ഡി.എഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.

    കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് ആധിപത്യം പുലർത്തിയ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, കരിമ്പ, കാരാകുർശ്ശി, തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വോട്ടർമാർ യു.ഡി.എഫിന്റെ വോട്ടുബാങ്കിനെ തുണച്ചത് കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതു കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി. ഇടതുമുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ പാർട്ടിയായ സി.പി.എമ്മിന്റെ സംഘടന ദൗർബല്യം വോട്ടുബാങ്കിലും പ്രതിഫലിച്ചതായാണ് സൂചന.

    സി.പി.എമ്മിലെ അതൃപ്തരുടെ കൂട്ടായ്മ യു.ഡി.എഫിനെ പിന്തുണച്ചതും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അലയടിച്ചതും ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും ന്യൂനപക്ഷ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും യു.ഡി.എഫിന്റെ വിജയത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ വോട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എൽ.ഡി.എഫിന് പറ്റിയതുമില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kongadUDFLatest NewsKerala Assembly Election 2026Assembly Elections 2026
    News Summary - Kongad UDF win in the left stronghold
    Similar News
    Next Story
    X