Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKongadchevron_rightവർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്...
    Kongad
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 9:06 AM IST

    വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ബി.ജെ.പി, ആർ.എസ്.എസ് ഗൂഢശ്രമം -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യ​ല്ല’
    വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ബി.ജെ.പി, ആർ.എസ്.എസ് ഗൂഢശ്രമം -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    cancel
    camera_alt

    കോ​ങ്ങാ​ട്ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റ ജാ​ഥ സ്വീ​ക​ര​ണ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് സി.​പി.​എം

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നെ ആ​ന​യി​ക്കു​ന്നു

    കോ​ങ്ങാ​ട്: ബി.​ജെ.​പി, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​​ത്തെ വി​വി​ധ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റ ജാ​ഥ​ക്ക് കോ​ങ്ങാ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ത​നി​​ര​പേ​ക്ഷ സ്വ​ഭാ​വം ത​ക​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യ​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. പി.​എ. ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജാ​ഥാം​ഗ​വും സി.​പി.​ഐ ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ എം.​പി, അ​ഡ്വ. മ​ന​യ​ത്ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കെ.​ശാ​ന്ത​കു​മാ​രി എം.​എ​ൽ.​എ., കെ.​എ​സ്. സ​ലീ​ഖ, പി.​ദി​വാ​ക​ര​ൻ, കാ​സിം ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, എ. ​രാ​മ​സ്വാ​മി, കെ.​പി. സു​രേ​ഷ് രാ​ജ്, സി.​ആ​ർ. സ​ജീ​വ്, അ​ഡ്വ. കെ.​ജെ.​ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ങ്ങാ​ട്ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റ ജാ​ഥ സ്വീ​ക​ര​ണ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നെ ആ​ന​യി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RSSM.V. GovindanBJP
    News Summary - BJP, RSS are making a secret effort to create communal polarization - M.V. Govindan
    Similar News
    Next Story
    X