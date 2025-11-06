Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kollengode
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:22 AM IST

    ന​ണ്ട​ൻ കി​ഴാ​യ​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ; നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഭീ​തി​യി​ൽ

    ന​ണ്ട​ൻ കി​ഴാ​യ​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ; നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഭീ​തി​യി​ൽ
    ന​ണ്ട​ൻ​ കി​ഴാ​യ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യായ മേ​ച്ചി​റ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ ആ​ന​ക​ൾ 

    Listen to this Article

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്: ന​ണ്ട​ൻ കി​ഴാ​യ​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ​ത്തി. വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​ട​ന്ന് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി യി​ലാ​ണ് മേ​ച്ചി​റ, കൊ​ട​പ്പ​ള്ളം, പ​ത്തി​ചി​റ വ​ഴി ന​ണ്ട​ൻ​കി​ഴാ​യ ചാ​ത്ത​ലിം​ഗ​ത്ത് ക​ള​ത്തി​ലെ പ​റ​മ്പി​ൽ ര​ണ്ട് കൊ​മ്പ​ൻ​മാ​ർ എ​ത്തി​യ​ത്. നൂ​റി​ല​ധി​കം വാ​ഴ​ക​ളും മാ​വി​ൻ​കൊ​മ്പു​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. മം​ഗ​ലം-​ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നും 100 മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രെ കാ​ട്ടാ​ന​യെ​ത്തി​യ​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ക്കി.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ വ​നം​വ​കു​പ്പ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ആ​ന​ക​ളെ വ​നാ​ന്ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. ദ്രു​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന, കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് റേ​ഞ്ചി​ലെ വാ​ർ​ച്ച​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ ബി. ​ര​ഞ്ജി ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തെ​ന്മ​ല​യോ​ര​ത്ത് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​തി​നെ​ട്ട് ആ​ന​ക​ളാ​ണ് മേ​ച്ചി​റ, വെ​ള്ളാ ര​ൻ ക​ട​വ്, തേ​ക്കി​ൻ​ചി​റ, വേ​ലാ​ങ്കാ​ട്, ചീ​ള​ക്കാ​ട്, മാ​ത്തൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ കൃ​ഷി​നാ​ശം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച് ആ​ന​ക​ൾ വ​ലു​താ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടാ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ണ്ട​ൻ കി​ഴാ​യ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    മു​ത​ല​മ​ട, കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും തു​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​ന​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​ച്ചി​റ​യി​ലും കൊ​ട്ട​പ്പ​ള്ളം അ​ടി​വാ​ര​ത്തി​ലും 1.25 കോ​ടി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച സൗ​രോ​ർ​ജ വേ​ലി ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ആ​ന​ക​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി മു​ത​ൽ ചെ​മ്മ​ണാ​മ്പ​തി വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നും കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ പ​റ​മ്പി ക്കു​ള​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കു​ങ്കി ആ​ന​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    X