Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKollengodechevron_rightനെൽക്കതിർ പുരസ്കാരം:...
    Kollengode
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 2:05 PM IST

    നെൽക്കതിർ പുരസ്കാരം: അഭിമാനത്തോടെ തുമ്പിടി കരിപ്പായി പാടശേഖരസമിതി

    text_fields
    bookmark_border
    നെൽക്കതിർ പുരസ്കാരം: അഭിമാനത്തോടെ തുമ്പിടി കരിപ്പായി പാടശേഖരസമിതി
    cancel
    camera_alt

    നെ​ൽ​ക്ക​തി​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തു​മ്പി​ടി ക​രി​പ്പാ​യി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പാ​ട​ത്ത്. ഓ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യും കാ​ണാം

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്: തു​മ്പി​ടി ക​രി​പ്പാ​യി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​ക്ക് നെ​ൽ​ക്ക​തി​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത് പ​ര​സ്പ​ര കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​ന്റെ ശ​ക്തി. 52 ഹെ​ക്ട​റി​ൽ 92 ക​ർ​ഷ​ക​രു​ള്ള സ​മി​തി​യി​ൽ നെ​ല്ല് മു​ത​ൽ 12 ല​ധി​കം ഇ​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നെ​ല്ലി​ന് പു​റ​മെ ഇ​ഞ്ചി, മ​ഞ്ഞ​ൾ, മ​ത്സ്യം എ​ന്നി​വ​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു. തു​മ്പി​ടി ക​രി​പ്പാ​യി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​യി​ൽ പ്രാ​ചീ​ന നെ​ൽ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ക്ത​ശാ​ലി, ക​ല്യാ​ണി വ​യ​ല​റ്റ്, ക​ലാ​മ്പാ​ട്ടി, ഡാ​ബ​ർ​ശാ​ല, ത​വ​ള​ക്ക​ണ്ണ​ൻ നെ​ൽ​വി​ത്തു​ക​ളും കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് വി​പ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് തു​മ്പി​ടി ക​രി​പ്പാ​യി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്. ഷാ​ബു​മോ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ചെ​ന്താ​മ​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ക്ക​റി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 3000 കി​ലോ നെ​ല്ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ള​വെ​ടു​ത്ത നെ​ല്ല് ഉ​ണ​ക്കാ​നും സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നും ഗോ​ഡൗ​ൺ സം​വി​ധാ​ന​വു​മു​ണ്ട്. കാ​ർ​ഷി​ക ക​ല​ണ്ട​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ന​ടീ​ലും കൊ​യ്ത്തും ചെ​ല​വ് ചു​രു​ങ്ങി​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​നാ​കു​ന്നു. ഒ​റ്റ​ഞാ​ർ കൃ​ഷി​രീ​തി​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചാ​ഴി, കീ​ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് പാ​ട​വ​ര​മ്പി​ൽ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യും സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​യും വി​ള​യി​ച്ച് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് പൂ​വി​ൽ​പ​ന​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫാം ​ടൂ​റി​സം മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ നി​ള കൃ​ഷി​ക്കൊ​പ്പം മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ‘എ​ലാ​വ്’ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു. അ​പൂ​ർ​വ ഇ​നം നെ​ല്ലി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​രി, അ​വി​ൽ, അ​രി​പ്പൊ​ടി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ത്ത് ഇ​റ​ക്കി​യ ’കാ​ലാ​സാ​ട്ടി’ നെ​ല്ലി​നം കൊ​യ്ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് ത​ന്നെ ന​ൽ​കു​വാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​സ​മി​തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nelkathir Award
    News Summary - Nelkathir award
    Similar News
    Next Story
    X