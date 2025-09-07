Begin typing your search above and press return to search.
    Kollengode
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 10:49 AM IST

    മദ്യവിൽപന കേന്ദ്രത്തിൽ ഭിത്തി തുരന്ന് മദ്യം കവർന്നു

    മദ്യവിൽപന കേന്ദ്രത്തിൽ ഭിത്തി തുരന്ന് മദ്യം കവർന്നു
    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് മ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഭി​ത്തി പൊ​ളി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്: ബീ​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഭി​ത്തി​ തുര​ന്ന് മ​ദ്യം ക​വ​ർ​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​തം. ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​താ​യി സൂ​ച​ന. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ട​ര​യോ​ടു കൂ​ടി​യാ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ബീ​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള മ​ദ്യ​വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഭി​ത്തി തു​രന്ന് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന​ത്.

    ചാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ളാ​ക്കി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ​പേ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്. മ​ദ്യ​വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ മ​ദ്യം വി​റ്റ പൈ​സ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ദ്യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ദ്യം ചെ​റി​യ ക​വ​റു​ക​ളി​ലും ചാ​ക്കു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:wallliquor storeliquor stolenbreaking
