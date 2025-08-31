Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKollengodechevron_right12.7 കിലോ കഞ്ചാവ്...
    Kollengode
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:11 AM IST

    12.7 കിലോ കഞ്ചാവ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    12.7 കിലോ കഞ്ചാവ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ക​ഞ്ചാ​വുമായി പൊലീസ്

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്: റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 12.7 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് പൊ​ലീ​സ് വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് കി​ഴ​ക്ക് മ​ല​യാ​മ്പ​ള്ളം റോ​ഡി​ൽ കാ​ര​പ്പ​റ​മ്പ് റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കി​നു സ​മീ​പം ചാ​ക്കി​ലാ​ക്കി​യ നി​ല​യി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ഓ​ടെ പൊ​ള്ളാ​ച്ചി വ​ഴി ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചെ​ന്നൈ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് കി​ട്ടി​യ​ത്. വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ടു​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത​താ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് നി​ഗ​മ​നം. മു​ത​ല​മ​ട, കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്, പു​തു​ന​ഗ​രം റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു സ​മീ​പം ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ട്രാ​ക്കി​ൽ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ത്ത ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​നു സ​മീ​പം സി​ഗ്ന​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കു​റ്റി​ക്കാ​ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് ല​ഹ​രി​ക്ക​വ​റു​ക​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    എ​ക്സൈ​സും കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ട്രെ​യി​നി​ലും പു​റ​ത്തും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു ക​ഞ്ചാ​വ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ സ​ത്യ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policeabandonedcannabisrailway tracks
    News Summary - 12.7 kg of cannabis found abandoned on railway tracks
    Similar News
    Next Story
    X