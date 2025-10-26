Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Oct 2025 8:47 AM IST
    26 Oct 2025 8:47 AM IST

    ഇഴജന്തുക്കൾ കൈയടക്കി കനാൽ പ്രദേശങ്ങൾ

    ഇഴജന്തുക്കൾ കൈയടക്കി കനാൽ പ്രദേശങ്ങൾ
    ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് ക​നാ​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട് വ​ള​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്: ക​നാ​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട് വ​ള​ർ​ന്ന് ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ൾ താ​വ​ള​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്നു. ക​രി​മ്പ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വാ​ക്കോ​ടി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ ക​നാ​ലി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ട് ത​ഴ​ച്ച് വ​ള​രു​ന്ന​ത്.

    കാ​ട് വ്യാ​പി​ച്ച് ക​നാ​ലി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ജ​ല വി​ത​ര​ണ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും മു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് ക​നാ​ൽ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ നി​ത്യേ​ന ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡും ക​നാ​ൽ തീ​ര​ത്താ​ണ്.

    കാ​ട് നി​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ പാ​മ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളും പ​ന്നി, മ​യി​ൽ പോ​ലു​ള്ള വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളും രാ​ത്രി​യി​ലും പ​ക​ലി​ലും ഒ​രു പോ​ലെ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​ർ​ഷം തോ​റും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ക​നാ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​നാ​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ട് വെ​ട്ടി നീ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ​റ​യു​ന്നു. ക​നാ​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ വാ​ല​റ്റ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക ജ​ല​സേ​ച​ന​ത്തി​ന് വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

