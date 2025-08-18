കല്ലടിക്കോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് വീണ്ടും ദേശീയ അംഗീകാരം

കല്ലടിക്കോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് വീണ്ടും ദേശീയ അംഗീകാരംtext_fields
കല്ലടിക്കോട്: കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലടിക്കോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം വീണ്ടും ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാര നിറവിൽ. സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 90.6 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയാണ് കല്ലടിക്കോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം ലഭിക്കും.
ആശുപത്രിയിലെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ, രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ, ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ ദേശീയ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് നാഷനൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (എൻ.ക്യു.എ.എസ്) അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്. ഒ.പി വിഭാഗം, ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലാബോറട്ടറി, ഫാർമസി, ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ, മാതൃ ശിശു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
രോഗീ പരിചരണം, രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, ശുചിത്വം, മാലിന്യ നിർമാർജനം, ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത, മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയും വിതരണവും, അണുബാധ നിയന്ത്രണം, ആശുപത്രി പരിപാലനം, ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കൽ തുടങ്ങിയവ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചും രോഗികളുമായും ജീവനക്കാരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയുമാണ് ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയത്.
ദിനംപ്രതി മുന്നൂറോളം പേർ ചികിത്സക്കായി ആശ്രയിക്കുന്ന കല്ലടിക്കോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വൈകുന്നേരം ആറ് വരെ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഫിസിയോതെറപ്പി സെന്റർ, പകൽവീട്, വനിത ജിംനേഷ്യം, യോഗ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവ ആശുപത്രിയോടനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 108 ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും പാലിയേറ്റിവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വാഹനവും ലഭ്യമാണ്. കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് മുൻവർഷങ്ങളിലും കായകൽപ് അവാർഡ്, ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
