    date_range 18 Aug 2025 2:51 PM IST
    date_range 18 Aug 2025 2:51 PM IST

    കല്ലടിക്കോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് വീണ്ടും ദേശീയ അംഗീകാരം

    ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം

    ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്: ക​രി​മ്പ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം വീ​ണ്ടും ദേ​ശീ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര അം​ഗീ​കാ​ര നി​റ​വി​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ഞ്ച് ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 90.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യാ​ണ് ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ പാ​രി​തോ​ഷി​കം ല​ഭി​ക്കും.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഭൗ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫീ​ൽ​ഡ് ത​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ് (എ​ൻ.​ക്യു.​എ.​എ​സ്) അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ.​പി വി​ഭാ​ഗം, ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ലാ​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഫാ​ർ​മ​സി, ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മാ​തൃ ശി​ശു ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    രോ​ഗീ പ​രി​ച​ര​ണം, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ൽ, ശു​ചി​ത്വം, മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും വി​ത​ര​ണ​വും, അ​ണു​ബാ​ധ നി​യ​ന്ത്ര​ണം, ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​പാ​ല​നം, ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നേ​രി​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചും രോ​ഗി​ക​ളു​മാ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യു​മാ​ണ് ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ദി​നം​പ്ര​തി മു​ന്നൂ​റോ​ളം പേ​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റ് വ​രെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ജ​ന​കീ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി സെ​ന്റ​ർ, പ​ക​ൽ​വീ​ട്, വ​നി​ത ജിം​നേ​ഷ്യം, യോ​ഗ ക്ലാ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ശു​പ​ത്രി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രു​ന്നു. 108 ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സൗ​ക​ര്യ​വും പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യ വാ​ഹ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​യ​ക​ൽ​പ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ആ​ർ​ദ്ര കേ​ര​ളം പു​ര​സ്കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:kalladikodeFamily Health CenterNational recognition
    News Summary - Kalladikodu Family Health Center receives national recognition
