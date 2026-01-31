Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKalladikodechevron_rightനിങ്ങൾ...
    Kalladikode
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 10:33 AM IST

    നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്; സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ശല്യം: വാക്കോട് പറക്കലടി എതിർപ്പുള്ളിയിൽ നിരീക്ഷണ കാമറ സ്ഥാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്; സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ശല്യം: വാക്കോട് പറക്കലടി എതിർപ്പുള്ളിയിൽ നിരീക്ഷണ കാമറ സ്ഥാപിച്ചു
    cancel
    camera_alt

     എ​തി​ർ​പ്പു​ള്ളി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കല്ലടിക്കോട്: വാക്കോട് പറക്കലടി എതിർപ്പുള്ളിയിൽ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിരീക്ഷണ കാമറ സ്ഥാപിച്ചു. കല്ലടിക്കോട് എസ്.എച്ച്.ഒ സി.കെ. നൗഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.

    ഇതിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിസര വാസികൾക്കും കല്ലടിക്കോട് പൊലീസിനും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം കൂടുതലാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു. പുറമെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനായും ഈ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലായി പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായി സംശയമുണ്ട്. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയായ സമീപവാസി മോഹനൻ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായ പത്മാവതി എന്നിവർ പുലിയെ കണ്ടതായും പറയുന്നു.

    ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ കാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സമീപവാസികളായ അജോ അഗസ്റ്റിൻ മഞ്ഞാടിക്കൽ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കുന്നത്ത്, രാജൻ, എസ്. വാസു, ആർ. കൊച്ചു, സി.നാരായണൻകുട്ടി, എസ്.ജോയ്, കെ. കാർത്തിക്, എസ്. വർഗീസ്, എസ്. മനോജ്, സാബു കാട്ടുമറ്റം, മാത്യു വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CCTVAnti social attack
    News Summary - Anti-social attack: Surveillance camera installed
    Similar News
    Next Story
    X