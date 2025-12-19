Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chittoor
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:01 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ശ​ക്തികേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് വ​ൻ വീ​ഴ്ച

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ശ​ക്തികേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് വ​ൻ വീ​ഴ്ച
    Listen to this Article

    ചി​റ്റൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടുപ്പി​ൽ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് അ​വ​രു​ടെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ വീ​ഴ്ച. കു​ടി​വെ​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ട​ക​ര​പ​തി, ന​ല്ലേ​പ്പി​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടു. വ​ട​ക​ര പ​തി​യി​ലെ 6 സീ​റ്റ് എ​ന്ന​ത് ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ന​ല്ലേ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ​ത്തെ ആ​റ് സീ​റ്റ് എ​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം ഇ​ക്കു​റി നാ​ലാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ​യി​ൽ എ​ട്ടു സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് നേ​ടാ​നാ​യ​ത് ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യും നി​യ​മ​സ​ഭാ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​ണ് ജ​ന​താ​ദ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പെ​രു​മാ​ട്ടി​യി​ലും പ​ട്ട​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും അ​തേ സ്ഥി​തി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​വാ​ൻ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ വ​രാ​ൻ​പോ​കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് ഏ​റെ വി​യ​ർ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. രാ​ഷ്ട്രീ​യ വോ​ട്ടാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന നി​മ​യ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​കൂ​ടി ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം.

    News Summary - The Janata Dal suffered a major setback in local election powerhouses.
