Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightChittoorchevron_rightചി​റ്റൂ​ർ...
    Chittoor
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:00 AM IST

    ചി​റ്റൂ​ർ അ​മ്പാ​ട്ടു​പാ​ള​യ​ത്ത് പ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റു

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ശു​വി​നും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്കും ക​ടി​യേ​റ്റു
    ചി​റ്റൂ​ർ അ​മ്പാ​ട്ടു​പാ​ള​യ​ത്ത് പ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റു
    cancel
    camera_alt

    തെരുവ് നായുടെ കടിയേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ

    ചി​റ്റൂ​ർ: അ​മ്പാ​ട്ടു​പാ​ള​യ​ത്തു തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ലാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റോ​ടെ​യാ​ണു സം​ഭ​വം. അ​മ്പാ​ട്ടു​പാ​ള​യം ഇ​ന്ദി​രാന​ഗ​ർ റ​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​റ​യ​ങ്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. വൈ​ഷ്ണ​വി​നെ (12) ആ​ണ് ആ​ദ്യം ക​ടി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ​മീ​പ​വാ​സി​യാ​യ എം.​ആ​ർ. പ​ണി​ക്ക​ർ​ക്കും (65) ക​ടി​യേ​റ്റു. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഓ​ടി​ച്ചു​വി​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു നാ​യ വ​ഴി​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ക​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ട​മ്പി​ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പാ​ർ​വ​തി (60), ആ​ർ. ര​തീ​ഷ് (36), വി​ള​യോ​ടി സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. സ​തീ​ഷ് (54), മ​ക​ൾ സ​മൃ​ത​ശ്രീ (16), മു​തു​കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത് (23), സു​നി​ത (43), ത​റ​ക്ക​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ശി​വ​ദാ​സ് (38), പ്ര​ശാ​ന്ത് (39), അ​ല​ച്ച​ൻ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി വി. ​ഹ​രി​ദാ​സ് (70) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ക​ടി​യേ​റ്റു. ബൈ​ക്കി​ൽ പോകു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​മ്പാ​ട്ടു​പാ​ള​യ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണു സ​തീ​ഷി​നും മ​ക​ൾ സ​മൃ​ത​ശ്രീ​ക്കും ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. മ​ക​ളെ ആ​ക്രമിക്കാനായി ​നാ​യ് ചാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ബൈ​ക്കി​ലി​രു​ന്നു ത​ന്നെ കാ​ലു​കൊ​ണ്ടു ത​ട്ടി​മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണു സ​തീ​ഷി​നു ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. പെ​ട്ടെ​ന്നു ബൈ​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മ​ക​ളെ​യും തെ​രു​വു​നാ​യ് ക​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നെ​ഹ്റു ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​ക്കു​മു​മ്പി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണു ര​തീ​ഷി​ന് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്.

    ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വേ​ബ്രി​ജി​നു സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണു മ​റ്റു ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും ക​ടി​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. ഇ​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ പാ​ർ​വ​തി​ക്ക് അ​ണു​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റി. ക​ടി​യേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കു കൈ​യി​ലും മു​റി​വി​ലും കു​ത്തി​വെ​പ്പെ​ടു​ത്തു. കൈ​യി​ൽ കു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന എ.​ആ​ർ.​എ​സ് വാ​ക്സീ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണു താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ള്ള​ത്. മു​റി​വി​ൽ കു​ത്തി​വെ​ക്കാ​റു​ള്ള ഐ.​ഡി.​ആ​ർ.​വി വാ​ക്‌​സി​ൻ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ള്ളു. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഐ.​ഡി.​ആ​ർ.​വി വാ​ക്‌​സീ​ൻ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന​ലെ ഇ​തേ സ​മ​യ​ത്തു വി​രം​പൊ​റ്റ സ്വ​ദേ​ശി എ. ​ശ​ശി​കു​മാ​ർ (48), കു​റ്റി​പ്പ​ള്ളം സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (16) എ​ന്നി​വ​രും ക​ടി​യേ​റ്റ് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞു മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ​കു​ട്ടി, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ വി. ​മു​രു​ക​ദാ​സ്, ഡി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​മേ​ഷ് അ​ച്യു​ത​ൻ, വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്വാ​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി. നാ​യ​യെ പി​ടി കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ ഏ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ​കു​ട്ടി വെ​റ്റ​റി​ന​റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കു നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഒ​രു​പ​ശു​വി​നും പ​ത്തോ​ളം തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്കും നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:street dogPalakkadDog bitten
    News Summary - More than ten people were killed in a road accident in Chittoor Ambattupalayam.
    Similar News
    Next Story
    X