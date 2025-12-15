Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    15 Dec 2025 2:40 PM IST
    15 Dec 2025 2:40 PM IST

    ചി​റ്റൂ​രി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    ചി​റ്റൂ​രി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    ചി​റ്റൂ​ർ: നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മേ​ൽ​ക്കൈ. സി.​പി.​എം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ചി​റ്റൂ​ർ-​ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ന്നി​വ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ എ​രു​ത്തെ​മ്പ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സി.​പി.​എം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം മു​ത​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നൊ​പ്പം നി​ന്നി​രു​ന്ന ചി​റ്റൂ​ർ-​ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് 2015ൽ ​കൈ​വി​ട്ട​ത്. അ​ത് ഇ​ക്കു​റി വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്.ന​ല്ലേ​പ്പി​ള്ളി, പെ​രു​മാ​ട്ടി, പെ​രു​വെ​മ്പ്, പൊ​ൽ​പ്പു​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ നി​ല​വി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം. 2020ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മേ​ൽ​ക്കൈ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ, വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​വ ര​ണ്ടും ഇ​ക്കു​റി തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ച്ചു.

    കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ കൈ​വി​ടാ​ൻ കാ​ര​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വി​മ​ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​ളെ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​ൾ​പ്പെ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം മാ​തൃ​ക​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫു​മൊ​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​മ​ത​ർ ആ​റ് സീ​റ്റ് നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച ഏ​ഴ് സീ​റ്റും കൂ​ടി ആ​യ​തോ​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം തി​ക​ഞ്ഞു. വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. 18 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ത്തെ​ണ്ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ജ​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ആ​ർ.​ബി.​സി മു​ന്ന​ണി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ട്ട് സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജ​ന​താ​ദ​ളി​നും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും ആ​ര്‍.​ബി.​സി​ക്കു​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്. 15 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തെ​ണ്ണ​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ഞ്ച് സീ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ന്ന് സീ​റ്റ് ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​മ​ത​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ലെ രാ​ജ​കു​മാ​റും വി​ജ​യി​ച്ചു. 14 സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ള്ള പൊ​ൽ​പ്പു​ള്ളി​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ഞ്ചെ​ണ്ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു​ഡി​എ​ഫി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​കെ 15 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്.

