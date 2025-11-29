Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chittoor
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:45 AM IST

    വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ജ​ല​പ്ര​ശ്നം ത​ന്നെ

    ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം ഇ​ക്കു​റി​യു​മി​ല്ല
    വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ജ​ല​പ്ര​ശ്നം ത​ന്നെ
    ചി​റ്റൂ​ർ: വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി​യി​ൽ ഇ​ക്കു​റി​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. 2015ൽ ​ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച് വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക​ക്ഷി​യാ​യി ഇ​ട​തു പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ ആ​ർ.​ബി.​സി മു​ന്ന​ണി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മി​ഴ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി. ജ​ല​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​ട​ത്, വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച ച​രി​ത്ര​വു​മു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നോ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന മ​ഴ​നി​ഴ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി.

    പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി വ്യാ​പ​ക​മാ​യ സം​സ്ഥാ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ​ക്ഷേ, ജ​ല​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യം. ജ​ല​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രെ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം-​ആ​ളി​യാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ജ​ല ശ്രോ​ത​സ്സ്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ല​തു​ക​ര ക​നാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി നീ​ണ്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ർ.​ബി.​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി രൂ​പം കൊ​ണ്ട​ത്. ഫാ. ​ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് ആ​ന​ന്ദ രാ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രൂ​പം കൊ​ണ്ട സ​മി​തി ജ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് 2014ലെ ​പാ​ർ​ല​മെൻറ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നോ​ട്ട​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക​ക്ഷി​യാ​വാ​നും ആ​ർ.​ബി.​സി മു​ന്ന​ണി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ ആ​ർ.​ബി.​സി മു​ന്ന​ണി ജ​ന​താ​ദ​ൾ സെ​ക്യു​ല​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 17ൽ ​ആ​റ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി ആ​ർ.​ബി.​സി മു​ന്ന​ണി ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യി. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് മൂ​ന്ന് ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് നാ​ലു അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് നേ​ടാ​നാ​യ​ത് നാ​ലു വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യ​തോ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ല​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ർ.​ബി.​സി മു​ന്ന​ണി​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ലാ​തെ മ​റ്റ് വി​ക​സ​ന​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​റ​യു​ന്നു. 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രൂ​പം കൊ​ണ്ട ആ​ർ.​ബി.​സി മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും ഇ​ക്കു​റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​ന​വി​ധി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​വു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​മ​ത​ശ​ല്യ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ശ്ച​യി​ച്ച മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യ മൂ​ന്നു പേ​രെ പാ​ർ​ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

