    Chittoor
    Chittoor
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 2:18 PM IST

    ചിറ്റൂരിൽ സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടിയ സംഭവം; സി.പി.എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഒളിവിൽ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ചി​റ്റൂ​ർ: ചി​റ്റൂ​ർ ക​മ്പാ​ല​ത്ത​റ​യി​ലെ തെ​ങ്ങി​ൻ തോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് സ്‌​പി​രി​റ്റ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​താ​വും പ്ര​തി. പെ​രു​മാ​ട്ടി ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ദാ​സ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മീ​നാ​ക്ഷി​പു​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ​പ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ണ​യ്യ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് 1260 ലി​റ്റ​ർ സ്പി​രി​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണ​യ്യ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണ​യ്യ​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ലാ​ണ് കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഹ​രി​ദാ​സ​നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ ഉ​ദ​യ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സ്പി​രി​റ്റ് എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​ണ്ണ​യ്യ​ൻ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഹ​രി​ദാ​സ​നെ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. പെ​രു​മാ​ട്ടി സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഹ​രി​ദാ​സ​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി.

    അന്വേഷണം സി.പി.എം ഉന്നത നേതൃത്വത്തിലേക്കും നീട്ടണം -സുമേഷ് അച്യുതൻ

    ചി​റ്റൂ​ർ: മീ​നാ​ക്ഷി​പു​രം ക​മ്പാ​ല​ത്ത​റ​യി​ൽ 1260 ലി​റ്റ​ർ സ്പി​രി​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​പി.​എം ഉ​ന്ന​ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കും നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​മേ​ഷ് അ​ച്യു​ത​ൻ. കേ​സി​ലെ പ്ര​തി സി.​പി.​എം പെ​രു​മാ​ട്ടി ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ സ്പി​രി​റ്റ് ക​ട​ത്തി​ലെ ക​ണ്ണി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഹ​രി​ദാ​സ​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തു കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് കേ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ചി​റ്റൂ​ർ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ലെ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​വും ത​മ്മി​ലെ പ​ങ്ക് ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ചി​റ്റൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്പി​രി​റ്റ് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം പ​ല​യി​ട​ത്തും സ്പി​രി​റ്റ് സം​ഭ​രി​ച്ചു വെ​ച്ച​താ​യി വി​വ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും എ​ക്സൈ​സ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​ത് ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഹ​രി​ദാ​സ​ന്റെ ഫോ​ൺ കോ​ൾ ലി​സ്റ്റും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് സ്റ്റേ​റ്റ്മെ​ന്റും ചി​റ്റൂ​ർ എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഫോ​ൺ കാ​ൾ ലി​സ്റ്റും എ​ടു​ത്താ​ൽ സ്പി​രി​റ്റ് മാ​ഫി​യ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യാ​മെ​ന്നും സു​മേ​ഷ് അ​ച്യു​ത​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

