Madhyamam
    Chittoor
    Chittoor
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 9:15 AM IST

    ചിറ്റൂരിൽ 104.2 കോടി രൂപയുടെ വികസനം -മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി

    ചിറ്റൂരിൽ 104.2 കോടി രൂപയുടെ വികസനം -മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
    ചി​റ്റൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പു​തി​യ സ്റ്റാ​ഫ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ചി​റ്റൂ​ർ: ചി​റ്റൂ​ര്‍ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 104.2 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യി വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​റ്റൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സ്റ്റാ​ഫ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ന്റെ നി​ർ​മ്മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വി​ട്ടു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചി​റ്റൂ​ർ ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​ഡ്വ. സു​മേ​ഷ് അ​ച്യു​ത​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ബ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ചി​റ്റൂ​ർ കെ​ട്ടി​ട ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എം.​ജെ. ഷ​മീം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ അ​ഡ്വ. ടി. ​മ​ഹേ​ഷ്, കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശോ​ഭ​ന ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ആ​ർ. ബാ​ബു, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡി.​എം.​ഒ ഡോ. ​കാ​വ്യ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ വി​ഷ്ണു പ്ര​ദീ​പ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    developmentChittoorMinister K. Krishnankutty
