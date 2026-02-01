Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 11:43 AM IST

    കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ​യി​ലെ യു​വ​തി​യു​ടെ മ​ര​ണം, ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ കൊ​ടും​ച​തി പു​റ​ത്ത്

    കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ​യി​ലെ യു​വ​തി​യു​ടെ മ​ര​ണം, ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ കൊ​ടും​ച​തി പു​റ​ത്ത്
    ദീ​പി​ക, ശി​വ​ദാ​സ​ൻ

    Listen to this Article

    ചി​റ്റൂ​ർ: കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ മേ​നോ​ൻ​പാ​റ​യി​ൽ യു​വ​തി തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം ക്രൂ​ര​മാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ ച​തി​യെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഒ​രു​മി​ച്ച് മ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് ഭാ​ര്യ​യെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ട ശേ​ഷം ഭ​ർ​ത്താ​വ് പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് കോ​ട്ടാ​യി സ്വ​ദേ​ശി ശി​വ​ദാ​സ​നെ (ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ - 41) കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്: വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​റ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ദീ​പി​ക (30). ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത ശി​വ​ദാ​സ​ൻ ഒ​രു​മി​ച്ച് മ​രി​ക്കാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ദീ​പി​ക​യെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രേ സാ​രി​യി​ൽ കു​രു​ക്കി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും, ദീ​പി​ക മ​രി​ക്കാ​നാ​യി തൂ​ങ്ങി​യ ഉ​ട​ൻ ശി​വ​ദാ​സ​ൻ ത​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ലെ കു​രു​ക്ക് മു​റു​കാ​തെ സൂ​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സാ​ധാ​ര​ണ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​യാ​ൾ നാ​ട്ടു​കാ​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. ദീ​പി​ക​ക്ക് അ​പ​സ്മാ​രം ബാ​ധി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ആ​ദ്യം മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത തോ​ന്നി​യ കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ശി​വ​ദാ​സ​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ പാ​ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തും മൊ​ഴി​ക​ളി​ലെ വൈ​രു​ധ്യ​വു​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ കു​ടു​ക്കി​യ​ത്. ദീ​പി​ക​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി മ​റ്റൊ​രു വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​നാ​യി ഇ​യാ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത നീ​ക്ക​മാ​ണി​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​പ്രേ​ര​ണാ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Police CasemurderedCrimebrutal crime
    News Summary - Death of young woman in Kozhinjampara, husband's brutal cheating exposed
