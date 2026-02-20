Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Feb 2026 9:19 AM IST
    date_range 20 Feb 2026 9:19 AM IST

    തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു

    തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു
    ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി മ​ല​ബാ​ർ പോ​ളി ടെ​ക്നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള

    ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി: മ​ല​ബാ​ർ പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക്‌ ക്യാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​യി​ൽ ബി.​ടെ​ക്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഡി​പ്ലോ​മ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 40 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി മ​ല​ബാ​ർ പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക്കി​ലെ പാ​സ്ഔ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഡി​പ്ലോ​മ, ബി.​ടെ​ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    കേ​ര​ളം, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്‌ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള റി​ക്രൂ​ട്മെ​ന്റും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന​താ​യി കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X