    Anakkara
    date_range 15 Aug 2025 1:31 PM IST
    date_range 15 Aug 2025 1:31 PM IST

    അപകടം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണോ?

    സ്വാ​മി​നാ​ഥ ഡ​യ​റ്റ് ലാ​ബ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ടാവസ്ഥയിൽ കെ​ട്ടി​ടം
    അപകടം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണോ?
    ആ​ന​ക്ക​ര സ്വാ​മി​നാ​ഥ ഡ​യ​റ്റ് ലാ​ബ് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യ കെ​ട്ടി​ടം

    ആ​ന​ക്ക​ര: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ ത​ല​മു​റ​ക​ള്‍ പ​ണി​തു​യ​ര്‍ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കെ​ട്ടി​ടം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍. ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​യ സ്വാ​മി​നാ​ഥ ഡ​യ​റ്റ് ലാ​ബ് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ പാ​ച​ക​പ്പു​ര​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ മു​ന്‍ ക്ലാ​സ് മു​റി​യും പി​ന്നീ​ട് പാ​ച​ക​പ്പു​ര​യാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​ന്നി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണി​ത്. പ​ട്ടി​ക​ക​ള്‍ ത​ക​ര്‍ന്ന് ഓ​ടു​ക​ള്‍ വീ​ണു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ മ​ഴ​യി​ല്‍ കു​തി​ര്‍ന്ന് ഭി​ത്തി​ക​ളും വീ​ഴാ​നു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ചെ​റി​യ​കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ട​ക്കം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണെ​ന്ന​തും നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ഈ ​സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത​ന്നെ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ഡ​യ​റ്റി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    News Summary - Collapse threat school building
