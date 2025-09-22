Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Alanallur
    date_range 22 Sept 2025 10:24 AM IST
    date_range 22 Sept 2025 10:24 AM IST

    മ​ഞ്ഞ കു​റ്റി​ക​ൾ സാ​ക്ഷി; എ​ന്തേ ഫ​ണ്ട് ത​രാ​ത്ത​ത്​?

    ക​ണ്ട​മം​ഗ​ലം കു​ന്തി​പ്പാ​ടം ഇ​ര​ട്ട​വാ​രി റോ​ഡ് ​പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ട് 16 വ​ർ​ഷം
    മ​ഞ്ഞ കു​റ്റി​ക​ൾ സാ​ക്ഷി; എ​ന്തേ ഫ​ണ്ട് ത​രാ​ത്ത​ത്​?
    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് 16 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ക​ണ്ട​മം​ഗ​ലം കു​ന്തി​പ്പാ​ടം ഇ​ര​ട്ട​വാ​രി റോ​ഡ്

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് ഏ​റ്റ​ടു​ത്ത് 16 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ക​ണ്ട​മം​ഗ​ലം കു​ന്തി​പ്പാ​ടം ഇ​ര​ട്ട​വാ​രി റോ​ഡി​ന് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. 2009ൽ ​പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫ​ണ്ട് വ​ക​യി​രു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​പേ​ക്ഷ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട​ന്ന് എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം എ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ റോ​ഡാ​ണി​ത്. മു​മ്പ് നി​ർ​ദി​ഷ്ഠ മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് റോ​ഡി​ന് സ്ഥ​ലം വി​ട്ടെ​തെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ മാ​റ്റു​ക​യും റോ​ഡി​ന്റെ ആ​ദ്യ​റീ​ച്ച് പ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ത്തി​രി​ന്നി​ട്ട് ഒ​ന്നു​മ​ല്ലാ​താ​യി. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് ക​ര​ടി​യോ​ട് തോ​ട്ട​പ്പാ​യ് 30 ഏ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും സ്ഥാ​പി​ച്ച മ​ഞ്ഞ സി​മ​ന്റ് കു​റ്റി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് റോ​ഡ് അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ത്തി മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം കൊ​ണ്ട് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റോ​ഡി​ന്റെ രൂ​പം നി​ർ​മി​ച്ച​ത​ല്ലാ​തെ വേ​റെ ഒ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ടു​നി​ന്ന് എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​ഴി​ദൂ​രം കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ത​യാ​യി​മാ​റും. ഇ​ര​ട്ട​വാ​രി, ക​ര​ടി​യോ​ട്, തോ​ട്ട​പ്പാ​യ് എ​ന്നീ മ​ല​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗ​മാ​ണി​ത്. രോ​ഗി​ക​ളെ മ​ഞ്ച​ലി​ൽ കി​ട​ത്തി ചു​വ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന് വേ​ണം ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ​ത്തി വാ​ഹ​നം മു​ഖേ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ.

    ഈ ​റോ​ഡി​ന്റെ കൂ​ടെ എ​റ്റ​ടു​ത്ത അ​രി​യൂ​ർ അ​മ്പാ​ഴ​ക്കോ​ട് റോ​ഡ്, ക​ല്യാ​ണ കാ​പ്പ് മൈ​ലാം​പാ​ടം റോ​ഡ്, തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി ജി​ല്ല​യി​ൽ 84 റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ഏ​റ്റ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ റോ​ഡു​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഈ ​റോ​ഡ് മാ​ത്രം ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വ​കേ​ര​ള സ​ദ​സ്സി​ലും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

