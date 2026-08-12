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    Alanallur
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 12:01 PM IST

    ക്ഷേ​ത്ര​വ​ള​പ്പി​ൽ വി​ള​യി​ച്ച പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ സ്‌​കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്

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    ക്ഷേ​ത്ര​വ​ള​പ്പി​ൽ വി​ള​യി​ച്ച പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ സ്‌​കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്
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    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര ചി​ര​ട്ട​ക്കു​ളം മ​രാ​ട്ട് കാ​വ് ഭ​ദ്ര​കാ​ളി ക്ഷേ​ത്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര ടി.​എ.​എം യു.​പി സ്കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: ക്ഷേ​ത്ര​വ​ള​പ്പി​ൽ ജൈ​വ​രീ​തി​യി​ൽ വി​ള​യി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ സ്കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി ചി​ര​ട്ട​ക്കു​ളം മ​രാ​ട്ടു​കാ​വ് ഭ​ദ്ര​കാ​ളി ക്ഷേ​ത്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി. എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര ടി.​എ.​എം യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ക്ഷേ​ത്ര​വ​ള​പ്പി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക്ഷേ​ത്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി. ​ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ, പി. ​വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, ക്ഷേ​ത്രം മേ​ൽ​ശാ​ന്തി ര​മേ​ശ് എ​മ്പ്രാ​ന്തി​രി എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് സ്കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കെ.​ടി. ജ​ഫീ​ർ, കെ. ​ജാ​സി​റ, അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ കെ. ​ജു​നൈ​ദ്, വി.​പി. സ​ന​ൽ​കു​മാ​ർ, പി.​എം. ഫാ​യി​സ, ബി​ബി എ​ന്നി​വ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

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    TAGS:vegetablesSchool LunchPalakkadTemple Ground
    News Summary - ക്ഷേ​ത്ര​വ​ള​പ്പി​ൽ വി​ള​യി​ച്ച പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ സ്‌​കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്
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