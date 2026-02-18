Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Feb 2026 11:25 AM IST
    18 Feb 2026 11:25 AM IST

    കാറപകടത്തിൽ മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്ക്

    കാറപകടത്തിൽ മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്ക്
    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര മു​ച്ചി​ക്ക​ലി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കാ​ർ

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര മു​ച്ചി​ക്ക​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നാ​ന്നാം പ​ള്ളി​യാ​ലി​ലെ പൂ​ള​ക്ക​ൽ മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി മ​ക​ൾ നി​ഷ്ബ (18), ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഹ​നീ​ഫ മ​ക​ൾ സ​ഹ​ല (18) എ​ന്നി​വ​രെ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പി​ലാ​ച്ചോ​ല ക​ള്ളി​വ​ള​പ്പി​ൽ സ​മീ​ർ മ​ക​ൻ ആ​ദി​ലി​ന് (17) നി​സ്സാ​ര പ​രി​ക്കാ​ണു​ള്ള​ത്. ഉ​ണ്യാ​ൽ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര റോ​ഡി​ൽ മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ നാ​ന്നാം പ​ള്ളി​യാ​ൽ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്കാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വീ​ട്ട കാ​ർ വ​ന്നി​ടി​ച്ച​ത്. കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ടി​യം​കു​ന്ന് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന കാ​ർ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ന​ട​ത്തു​ള്ള മ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ് നി​ന്ന​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടേ​കാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജി​ലെ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ഡി​ഗ്രി​ക്കാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്.

