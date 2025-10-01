Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Alanallur
    date_range 1 Oct 2025 10:22 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 10:22 AM IST

    മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ൾ

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യ​ത്താ​ൽ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ
    മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ൾ
    പി​ലാ​ച്ചോ​ല കി​ള​യ​പ്പാ​ടം റോ​ഡി​ൽ പി​ലാ​ച്ചോ​ല മ​ദ്റ​സ​ക്ക് സ​മീ​പം തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കി​ൽ വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പ് മൂ​ടി​യ നി​ല​യി​ൽ

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: ഉ​പ്പു​കു​ളം മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി കാ​ലു​ക​ളി​ൽ വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ൾ ക​യ​റി. ചി​ല തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ വ​ള്ളി​ക​ൾ മൂ​ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ന, പു​ലി, ക​ടു​വ, പ​ന്നി തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യം ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പും ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​ള്ളി പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ വി​ള​ക്കി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​കാ​ശം ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​യി. ഇ​തോ​ടെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യം കാ​ര​ണം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​രു​ടെ നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ചൂ​ളി, ഓ​ട​ക്ക​ളം, മു​ണ്ട​കു​ളം, കി​ള​യ​പ്പാ​ടം, പി​ലാ​ച്ചോ​ല, ക​പ്പി, ചോ​ല​മ​ണ്ണ്, പൊ​ൻ​പാ​റ, ഓ​ല​പ്പാ​റ, മ​ല​യി​ടി​ഞ്ഞി, താ​ന്നി​ക്കു​ന്ന്, ച​ള​വ, ക​ല്ലം​പ​ള്ളി​യാ​ൽ, പ​ടി​ക്ക​പ്പാ​ടം എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്ന് പോ​കു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളി​ൽ ത​ട്ടി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചി​ല​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​ല​ർ​ക്കും സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ളി​ലെ ട​ച്ചി​ങ് ക​രാ​ർ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്താ​ത്ത​താ​ണ് വ​ള്ളി​ക​ളും മ​ര​ക്കൊ​മ്പു​ക​ളും വൈ​ദ്യു​ത ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ത​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ത്തി​നോ​ടും പ​രാ​തി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും വൈ​ദ്യു​ത വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​മെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പു​ല​ർ​ച്ചെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ഇ​ര​യാ​കാ​റു​ള്ള​ത്.

    News Summary - The streetlights in the forest area are covered with vines.
