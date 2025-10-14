Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightAlanallurchevron_rightഎ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര...
    Alanallur
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:21 PM IST

    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്കൂ​ൾ ​​മൈ​താ​നം കു​പ്പ​ത്തൊ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ചു​റ്റു​മ​തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് ച​വ​റു​ക​ൾ ത​ള്ളാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മാ​യ​ത്
    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്കൂ​ൾ ​​മൈ​താ​നം കു​പ്പ​ത്തൊ​ട്ടി
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര ഗ​വ. ഓ​റി​യ​ന്റ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ച​പ്പ് ച​വ​റു​ക​ൾ കു​മി​ഞ്ഞ് കൂ​ടു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം അ​ക​ലെ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ള ടൗ​ണി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള മൈ​താ​ന​മാ​ണ് കു​പ്പ​ത്തൊ​ട്ടി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക ദ്രോ​ഹി​ക​ൾ ച​പ്പ് ച​വ​റു​ക​ൾ ത​ള്ളി മ​ലി​ന​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള മ​ഴ കാ​ര​ണം കൊ​തു​കു​ക​ൾ കൂ​ടാ​നും ദു​ർ​ഗ​ന്ധം ഉ​ണ്ടാ​കാ​നും ഇ​ട​യാ​യി.

    പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാം​ക്ര​മി​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​ത് കൊ​ണ്ട് ച​പ്പു​ച​വ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​വ​റു​ക​ൾ ത​ള്ളു​ന്ന​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ണ​മ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് ചു​റ്റു​മ​തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് ച​വ​റു​ക​ൾ ത​ള്ളാ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:diseaseswaste dumpingAnti-socialsschool compound
    News Summary - The school grounds in Edathanadukara becomes garbage dump; the lack of a wall around them makes it easier to throw garbage
    Similar News
    Next Story
    X