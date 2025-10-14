Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Alanallur
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:28 PM IST

    ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്ത് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വി​ന് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ സി​ലി​ണ്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ ന​ൽ​കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്ത് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വി​ന് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ സി​ലി​ണ്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ ന​ൽ​കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റി​ന് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ സി​ലി​ണ്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ​വ. വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വീ​സ് സ്കീം ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    സ്കൂ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഉ​പ​ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ലെ ഫു​ഡ് കോ​ർ​ണ​റി​ൽ, വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മാ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ട​ൻ പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച തു​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ സി​ലി​ണ്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. അ​ഷ്റ​ഫ് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ സി​ലി​ണ്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പി.​കെ. ഉ​ഷ, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​ൻ. ഷാ​ജി, അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ എം. ​സ​ജ്‌​ന, വി.​ആ​ർ. ര​തീ​ഷ്, ടി. ​ഷം​ന, കെ. ​സൗ​മ്യ, കെ. ​പ്ര​കാ​ശ്, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ പി. ​അ​ഭി​ന​ന്ദ്, ടി. ​നി​ഹാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എ. ​അ​നാം മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി. ​അ​ഷി​ൽ, സി.​പി. സി​യാ​ൻ, പി.​കെ. ഫി​ദാ​ൻ, സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ലി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Studentsoxygen cylinderPaliative careNSS students
    News Summary - Students donate oxygen cylinder regulators to palliative care through sales
