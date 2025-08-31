Begin typing your search above and press return to search.
    Alanallur
    date_range 31 Aug 2025 10:05 AM IST
    date_range 31 Aug 2025 10:05 AM IST

    മു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി സ്മാ​ർ​ട്ടാ​യി

    മു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി സ്മാ​ർ​ട്ടാ​യി
    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര മു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന് സ്മാ​ർ​ട്ട് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി സ്മാ​ർ​ട്ടാ​ക്കി​യ മു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി അ​ഡ്വ. എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​പി. സ​ജ്ന സ​ത്താ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം എം. ​മെ​ഹ​ർ​ബാ​ൻ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ എം. ​ജി​ഷ, ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം പി. ​ബ​ഷീ​ർ, മു​ൻ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ റ​ഫീ​ഖ പാ​റോ​ക്കോ​ട്, കെ.​ടി. ഹം​സ​പ്പ, മു​ൻ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി, എം.​പി.​എ. ബ​ക്ക​ർ, സി. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ, അ​ക്ബ​റ​ലി പാ​റോ​ക്കോ​ട്, സീ​ന​ത്ത്, ഷി​ബ, പ്ര​മീ​ള, നി​ജാ​സ് ഒ​തു​ക്കും​പു​റ​ത്ത്, കെ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, തൈ​ക്കോ​ട്ടി​ൽ റ​ഹ്മ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:anganwadiGovernment of Keralasmart
