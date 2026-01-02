Begin typing your search above and press return to search.
    Alanallur
    date_range 2 Jan 2026 2:17 PM IST
    date_range 2 Jan 2026 2:17 PM IST

    പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​യ​റ്റി വ​ന്ന മി​നി ലോ​റി പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞു; വൻ അപകടം ഒഴിവായി

    ഭാ​ര​ത് ഗ്യാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽനി​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​മാ​യി വ​ന്ന ലോ​റി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​ത്
    പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​യ​റ്റി വ​ന്ന മി​നി ലോ​റി പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞു; വൻ അപകടം ഒഴിവായി
    കാ​ട്ടു​കു​ളം മാ​ട​മ്പി റോ​ഡി​ൽ പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ ലോ​റി

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: കാ​ട്ടു​കു​ളം മാ​ട​മ്പി റോ​ഡി​ൽ കാ​ര​കു​ള​വ​ൻ കു​ള​മ്പ് പാ​ട​ത്ത് പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​യ​റ്റി വ​ന്ന മി​നി ലോ​റി പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ടു​ള്ള ഭാ​ര​ത് ഗ്യാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​മാ​യി വ​ന്ന ലോ​റി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ ന​ന്ന​ങ്ങാ​ടി കു​ന്നി​ലെ പു​തു​പ​റ​മ്പി​ൽ സ​ജീ​വ​ൻ, സ​ഹാ​യി ഭീ​മ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പാ​റ​ക്കു​ഴി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ സി​ലി​ണ്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം അ​രി​യ​കു​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ ലോ​റി ബ്രേ​ക്ക് ജാ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ഇ​റ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ പി​ന്നോ​ട്ട് വ​ന്ന് റോ​ഡി​ന്റെ താ​ഴ്ച​യി​ലെ പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് ലീ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ൻ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി.

    പാ​ട​ത്തു​ള്ള ക​മു​കു​​ക​ൾ ന​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ ക്ര​യി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​റി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി. അ​തി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ബൈ​ക്കി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യി​ടി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​യാ​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ കാ​ട്ടു​കു​ളം മാ​ട​മ്പി റോ​ഡി​ൽ മി​ല്ലും പി​ടി​യി​ലാ​യി​രൂ​ന്നു അ​പ​ക​ടം. റോ​ഡു​മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ന്നി​യെ​യാ​ണ് ബൈ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ച​ത്.

