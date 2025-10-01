Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Alanallur
    Posted On
    1 Oct 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:35 AM IST

    നി​റ​ക്കാ​ഴ്ച പ​ക​ർ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും യു​വ​ജ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​വും

    kudumbasree
    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ള​യി​ലെ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​വും ചെ​ണ്ട് മ​ല്ലി പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ള​യി​ൽ യു​വ​ജ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ നി​ർ​മി​ച്ച വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​വും അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ കു​ടും​ബ​ശ്രീ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ ചെ​ണ്ട് മ​ല്ലി പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും ആ​സ്വാ​ദ​ക മ​നം​നി​റ​ക്കു​ന്നു. നി​ത്യ​വും നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ള മു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര ഓ​റി​യ​ന്റ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്താ​ണ് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​ണ്ട് മ​ല്ലി തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് തൈ ​എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഓ​ണ​നാ​ളി​ൽ പൂ​ക്ക​ൾ വി​റ്റ് ചെ​ണ്ട്മ​ല്ലി തൈ​ക​ളു​ടേ​യും കൃ​ഷി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചെ​ല​വും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന് കു​ടു​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ല​വ​ർ​ഷം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ ഓ​ണ​നാ​ളി​ൽ പൂ ​ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​ത് കാ​ര​ണം ഏ​റെ ന​ഷ്ടം വ​ന്നു. ദൂ​രെ ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​ലും ആ​ളു​ക​ൾ കാ​ഴ്ച ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​റി​യ​ന്റ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​ത്. എ​ട​ത്താ​ട്ടു​ക​ര യു​വ​ജ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​നും രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ളി​ച്ച​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി​യും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:kudumbasreeyouthGardenPalakkadlocalnews
