തരിശിട്ട ഭൂമിയിൽ പൊന്നി നെൽ കൃഷിക്ക് നൂറുമേനി..

    26 Jan 2026 9:33 AM IST
    26 Jan 2026 9:33 AM IST

    കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം ക​ച്ചേ​രി​പ​റ​മ്പി​ൽ കൊ​യ്ത്ത് ഉ​ത്സ​വം കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്

    ബി​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ലം ത​രി​ശാ​യി കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന ഭൂ​മി പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത് കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് വി​ള​യി​ച്ച പൊ​ന്നി നെ​ല്ലി​ന് നൂ​റു​മേ​നി. കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​രി​ശ് ഭൂ​മി​യി​ൽ നെ​ൽ​കൃഷി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൻ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ക​ച്ചേ​രി പ​റ​മ്പി​ൽ കൃ​ഷി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    വി.​കെ. യൂ​സ​ഫ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഷ​നൂ​ബ്, സ​ഹീ​റാ​ബാ​നു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​രി​ശു നി​ല നെ​ൽ​കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. താ​ളി​യി​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബി​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ​തു. ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ താ​ളി​യി​ൽ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ.​പി. ഉ​മ്മ​ർ, കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ സി. ​കെ. ഷ​ഹ​ന, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ഡ​യ​ര​ക്ട​ർ പി. ​ഗി​രി​ജ, കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് എ​ൻ. ര​മേ​ഷ്, പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ, താ​ളി​യി​ൽ അ​ബ്ബാ​സ് ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു ശു​ക്കൂ​ർ മു​തു​കു​റ്റി, അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് താ​ളി​യി​ൽ, ടി. ​പി. ഹം​സ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി കു​ന്ന​ക്കാ​ട​ൻ, നി​യാ​സ് മ​ല​യി​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് കാ​മ്പു​റ​ത്, ഭാ​സ്ക​ര​ൻ കാ​ഞ്ഞി​ര​മ​ണ്ണ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​സ​ര​ത്തെ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യിരു​ന്നു

