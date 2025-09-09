Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Alanallur
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 10:58 AM IST

    ക​ണ​ക്കുകൂ​ട്ട​ൽ തെറ്റിയില്ല; ഗിരീഷിന് സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ്

    ക​ണ​ക്കുകൂ​ട്ട​ൽ തെറ്റിയില്ല; ഗിരീഷിന് സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ്
    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​ണി​ത പ​ഠ​നം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക അ​വാ​ർ​ഡ്. കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം ക​ല്ല​ടി അ​ബ്ദു​ഹാ​ജി ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഗ​ണി​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ഗി​രീ​ഷി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഗ​ണി​ത​പ​ഠ​ന താ​ൽ​പ​ര്യം കൂ​ട്ടാ​നാ​യ​തും അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​ണി​ത പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മി​ക​വ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തു​മാ​ണ് ഗി​രീ​ഷി​നെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​വാ​ർ​ഡി​ന​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​ത്. സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യും 40 ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​ക്കി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഗി​രീ​ഷ് മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഐ.​ടി സ്കൂ​ൾ വ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ 2001ൽ ​മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഉ​പ​ജി​ല്ല, ജി​ല്ല ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ക​യ്യ​ടി വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. 2017 കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ പ​ഠ​ന​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ഭാ​വ​ന മി​ക​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി 2013 വ​ർ​ഷം ലീ​ഫ് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സ​മീ​പ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ പ​ഠ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും, എ​സ്.​എ​ൽ.​ഡി പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജി​ല്ല ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ​ജ​ന്യ പ​ഠ​ന പി​ന്തു​ണ​യും, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ങ്ങ​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    2000ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് അ​ര​കു​ർ​ശി വൈ​നി​ക രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ-​ക​ല്യാ​ണി​കു​ട്ടി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളി​ൽ മൂ​ത്ത​വ​നാ​ണ് ഗി​രീ​ഷ്. ഭാ​ര്യ: ല​ക്ഷ്മി (ഇ.​എ​സ്.​ഐ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്). മ​ക്ക​ൾ: ഐ​ശ്വ​ര്യ ല​ക്ഷ്മി (ഇ​ൻ​ഫോ പാ​ർ​ക്ക് കാ​ക്ക​നാ​ട്, കൊ​ച്ചി), ഇ​ഷാ​നി( വി​ദ്യാ​ർ​ഥി, കെ.​ടി.​എം ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്).

    TAGS:best teacherState Teacher Award
