Madhyamam
    Alanallur
    Posted On
    7 Aug 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 12:40 PM IST

    വീ​ടൊ​രു​ക്കി; ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കിവെ​ച്ച് സാ​ബി​ത്ത് വി​ടചൊ​ല്ലി

    വീ​ടൊ​രു​ക്കി; ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കിവെ​ച്ച് സാ​ബി​ത്ത് വി​ടചൊ​ല്ലി
    ക​ണ്ണം​കു​ണ്ട് പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ സാ​ബി​ത്തിന്റെ മൃതദേഹം കാ​ണാ​നെത്തി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച്, വി​വാ​ഹ​വും ക​ഴി​ച്ച് വീ​ണ്ടും പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഈ ​മാ​സം 26ന് ​മ​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി സാ​ബി​ത്തി​ന്റെ വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ. വെ​ള്ളി​യാ​ർ പു​ഴ​യി​ൽ വീ​ണാ​ണ് ക​ണ്ണം​കു​ണ്ടി​ലെ ഏ​ലം​കു​ള​വ​ൻ സാ​ബി​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം. വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​യാ​യ പി​താ​വി​ന്റെ മോ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലെ താ​മ​സം. സാ​ബി​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ത​ൽ​ക്കാ​ലം വീ​ടി​ന് ജ​ന​ൽ​പാ​ളി​ക​ളും വാ​തി​ലു​ക​ളും വെ​ച്ച് താ​മ​സം മാ​റാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ദേ​ശം. അ​തി​ന് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് സാ​ബി​ത്ത് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ മി​ക്ക സ​മ​യ​ത്തും കോ​സ് വേ ​വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളം കു​റ​യു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​ക്കി​ടെ കോ​സ് വേ​യി​ൽ ത​ങ്ങു​ന്ന ച​പ്പു​ച​വ​റു​ക​ളും മ​ര​ചി​ല്ലു​ക​ളും എ​ടു​ത്ത് ക​ള​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. കോ​സ്‌​വേ​യി​ലെ ച​വ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കി ക​ള​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ൽ വ​ഴു​തി വീ​ണ​തോ​ടെ പു​ഴ​യി​ൽ ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് താ​ഴ്ന്ന് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വ​രെ​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റു​മു​ത​ലും തെ​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, ട്രോ​മ കെ​യ​ർ, സ​ന്ന​ദ്ധ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, നാ​ട്ടു​കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി. തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് മു​റി​യം​ക​ണ്ണി യൂ​ത്ത് കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ 20 അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ച്ചി​ലി​നി​ട​യി​ൽ ത​യ്യി​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്റെ കാ​ലി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ണ്ണം​കു​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി ക​റു​ത്ത​പീ​ടി​ക ശാ​ഫി മു​ങ്ങി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശി​ഹാ​ബ് പ​റ​മ്പി​ൽ, ത​ശ് രീ​ഫ്, ഷ​ഹ​ബാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജി​ല്ല ട്രോ​മാ​കെ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ജ​ബ്ബാ​ർ ജൂ​ബി​ലി, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഉ​മ്മ​ർ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ഇ​ഹ്സാ​ൻ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, സു​മേ​ഷ് വ​ല​മ്പൂ​ർ, മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ക​രി​പ്പ​മ​ണ്ണ, ബാ​ബു പ​ന്ത​ല​ങ്ങ​ൽ, രാ​ജു, ഓ​മ​ന​കു​ട്ട​ൻ, കെ.​കെ. റി​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി 26 ട്രോ​മാ​കെ​യ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ തെ​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി. താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത പു​തി​യ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച സാ​ബി​ത്തി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​ണാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കൂ​ട്ടു​കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ മു​ണ്ട​ത്ത് പ​ള്ളി ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ അ​ട​ക്കം ചെ​യ്തു.

    News Summary - commemoration of Sabith who lost life by drowning rain water
