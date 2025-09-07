Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightAlanallurchevron_rightതി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന്...
    Alanallur
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 10:40 AM IST

    തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് ക​ന്നു​കാ​ലി ഫാ​മി​ലെ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം; വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ക്കു​വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    electric fence
    cancel
    camera_alt

    തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് ക​ന്നു​കാ​ലി ഫാ​മി​ന് ചു​റ്റും വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ക്കു​വേ​ലി​ക്കു​ള്ള തൂ​ൺ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് ക​ന്നു​കാ​ലി ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ചു​റ്റും വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ക്കു​വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് തൂ​ണു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച്ച​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്ന​ര മാ​സം കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. തൂ​ക്കു​വേ​ലി​ക്കു​ള്ള വൈ​ദ്യു​ത ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യും തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്നി​ലെ ക​ന്നു​കാ​ലി ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് 400 ഏ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ ​വി​സ്തൃ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടേ​ക്ക് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം. ഫാ​മി​ന​ക​ത്ത് കാ​ട് വ​ള​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ത​മ്പ​ടി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. സൈ​ല​ൻ​റ് വാ​ലി മ​ല​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ടി​യോ​ട് അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ക്കൂ​ടി ഇ​റ​ങ്ങി ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ർ പു​ഴ ക​ട​ന്നാ​ണ് ഫാ​മി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് ആ​ന​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​റ്.

    ച​ക്ക, വാ​ഴ, തെ​ങ്ങ്, പ​ന എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ന​ക​ളെ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ന​ക​ൾ ഫാ​മി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രും, ഫാം, ​വ​നം വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​ന​ക​ളെ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ട്ടി ഓ​ടി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്നോ, ര​ണ്ടോ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച് വ​രാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. നാ​ല് മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫാ​മി​ന് അ​രി​കെ​യു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും മു​റി​ക്കാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​മ​തി കി​ട്ടാ​ൻ വൈ​കി​യ​താ​ണ് വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം നീ​ളാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ElephantconstructionthreatsElectric fencecattle farm
    News Summary - Cattle farm in Thiruvizhamkunnu faces Elephant threat; construction of electric fence begins
    Similar News
    Next Story
    X