    date_range 22 Oct 2025 1:14 PM IST
    കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ട് ര​ണ്ടുപ​തി​റ്റാ​ണ്ട്; അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​യി​ൽ കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ​ക്ക് അ​നു​മ​തി​യാ​യി​ല്ല

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി ആ​യു​ഷ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ജീ​ർ​ണി​ച്ച കെ​ട്ടി​ടം

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​ക്ക് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടും കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​യാ​യി​ല്ല. നൂ​റ് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച ജീ​ർ​ണി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ കെ​ട്ടി​ടം കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം കൊ​ണ്ട് ത​ക​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഡി.​എം.​ഒ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​​ർ​ന്ന്, ജീ​ർ​ണി​ച്ച ഒ.​പി മാ​ത്രം പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​ത് കൊ​ണ്ട് മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    1984ലാ​ണ് ര​ണ്ട് വ​ലി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ മ​രു​ന്ന് സൂ​ക്ഷി​ച്ച് വെ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല. ജീ​ർ​ണി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ജ്ന സ​ത്താ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ഏ​ക്ക​റോ​ളം വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് മൂ​ന്ന് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സും ര​ണ്ട് കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും പ​ഴ​യ ഒ.​പി കെ​ട്ടി​ട​വും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത് കൊ​ണ്ട് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, അ​ര​ക്ക് പ​റ​മ്പ്, പു​ത്തൂ​ർ, കൊ​മ്പാ​ക്ക​ൽ കു​ന്ന്, മൂ​നാ​ടി, ആ​ഞ്ഞി​ല​ങ്ങാ​ടി, വെ​ള്ളി​യ​ഞ്ചേ​രി, കൊ​മ്പം​ക​ല്ല്, കാ​പ്പ്, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ട്ടേ​പ്പാ​ടം, തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, ഉ​പ്പു​കു​ളം, ക​ർ​ക്കി​ടാം​കു​ന്ന്, ച​ള​വ, പി​ലാ​ച്ചോ​ല, കോ​ട്ട​പ്പ​ള​ള, കാ​പ്പ്പ​റ​മ്പ്, മു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന്, കൊ​ടി​യം​കു​ന്ന്, പാ​ല​ക്കാ​ഴി, ഉ​ണ്ണി​യാ​ൽ, കു​ള​പ​റ​മ്പ്, നെ​ല്ലൂ​ർ​പു​ള്ളി, കാ​നം​ക്കോ​ട്, കൂ​മ​ൻ​ചി​റ ഭീ​മ​നാ​ട്, അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ, ചി​ര​ട്ട​കു​ളം, കാ​ര, വ​ട്ട​മ​ണ്ണ​പ്പു​റം, നാ​ലു​ക​ണ്ടം, കാ​ട്ടു​കു​ളം, മു​റി​യ​ക​ണ്ണി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ത്യ​വും നൂ​റോ​ളം രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ് ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ തെ​ങ്ക​ര, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ന്നീ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ താ​ണ്ടി പോ​കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച മൂ​ന്ന് ക്വാ​ർ​​ട്ടേ​ഴ്സ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ദ്ര​വി​ച്ച് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​ത് കൊ​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ആ​രും​ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാ​റി​ല്ല.

    News Summary - Ayurvedic treatment not yet permitted at Alanallur Ayurveda Dispensary
