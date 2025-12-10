Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightAlanallurchevron_rightചി​ര​ട്ട​യി​ൽ...
    Alanallur
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 1:24 PM IST

    ചി​ര​ട്ട​യി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ; എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര കൂ​മ​ഞ്ചീ​രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്റേ​താ​ണ് ക​ര​വി​രു​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ചി​ര​ട്ട​യി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ; എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര കൂ​മ​ഞ്ചീ​രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്റേ​താ​ണ് ക​ര​വി​രു​ത്
    cancel
    camera_alt

    ചി​ര​ട്ട കൊ​ണ്ട് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദു​ണ്ടാ​ക്കി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ. ഇൻസൈറ്റിൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്

    Listen to this Article

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര കൂ​മ​ഞ്ചീ​രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്റെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ ഒ​ത്തൊ​രു ചി​ര​ട്ട ക​ണ്ടാ​ൽ അ​ത് പി​ന്നീ​ട് പ​ല ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​വാ​യി മാ​റും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ഹ്നം മു​ത​ൽ നൂ​റോ​ളം വി​വി​ധ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം നി​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളാ​യ കൈ​പ്പ​ത്തി, താ​മ​ര, ചു​റ്റി​ക അ​രി​വാ​ൾ ന​ക്ഷ​ത്രം, കോ​ണി, ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ, ര​ണ്ടി​ല, അ​രി​വാ​ൾ ധാ​ന്യ​ക്ക​തി​ർ, കു​ട, ക​ണ്ണ​ട, സ്കൂ​ട്ടി, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും, ഗാ​ന്ധി​ജി, സൈ​ക്കി​ൾ, മ​യി​ൽ, തേ​ൾ, മു​ള്ള​ൻ പ​ന്നി, ത​ബ​ല, ക​പ്പ​ൽ, കാ​ള വ​ണ്ടി, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ഉ​റു​മ്പ്, ക​ശു​വ​ണ്ടി, ഹെ​ൽ​മ​റ്റ്, ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ, പൂ​ച്ചെ​ടി, പെ​ൻ​ഗി​ൻ, ക്ലോ​ക്ക്, ജ​ഗ്ഗ്, കൂ​ജ, പ​ള്ളി​യു​ടെ ഖു​ബ്ബ, പെ​ൻ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, ആ​ഭ​ര​ണം, ചി​ല​ന്തി, ക​ട​ന്ന​ൽ, ആ​മ, ഭൂ​ഗോ​ളം, ക​സേ​ര, വി​വി​ധ മ​ത ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ, സോ​പ്പ് പെ​ട്ടി, കീ ​ചെ​യി​ൻ, പ​ക്ഷി​യും കു​ഞ്ഞും, വി​വി​ധ​യി​നം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​വാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ക​ര​വി​രു​ത് ക​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടൈ​ൽ​സ് ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​ഴി​വ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്. ബ്ലേ​ഡും സാ​ൻ​ഡ് പേ​പ്പ​റു​മാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​യു​ധം. പ​ശ​യും, പോ​ളി​ഷും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഭം​ഗി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ-​ഉ​മൈ​ബ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മൂ​ത്ത മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: അ​ഫ്സ​ത്ത്. ആ​ദി​ല, അ​ദ്നാ​ൻ, അ​മാ​ന എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalakkadCoconut shell art
    News Summary - art work in coconut shell
    Similar News
    Next Story
    X