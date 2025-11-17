Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ഭ​ജ​നം അ​ക​ലെ ത​ന്നെ; പോ​രി​നി​റ​ങ്ങി യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ഭ​ജ​നം അ​ക​ലെ ത​ന്നെ; പോ​രി​നി​റ​ങ്ങി യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും
    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: വി​ഭ​ജ​നം കൊ​തി​ക്കു​ന്ന അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മം ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​യി. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ഭ​ജി​ച്ച് എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ തെ​റ്റി​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ്. ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി, ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യം എ​ന്നി​വ കൊ​ണ്ട് വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫ​ണ്ടി​ന്റെ കു​റ​വാ​ണ് വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​കാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യാ​ൽ മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ക​സ​നം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഉ​പ്പു​കു​ളം, മു​ണ്ട​കു​ളം, ചോ​ല​മ​ണ്ണ്, ചൂ​ളി, ക​പ്പി, ക​ല്ലം​പ​ള്ളി​യി​ൽ, ച​ള​വ, താ​ന്നി​ക്കു​ന്ന്, ഓ​ല​പ്പാ​റ, പൊ​ൻ​പാ​റ, കി​ള​യ​പ്പാ​ടം, പി​ലാ​ച്ചോ​ല എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​ണ് അ​ൽ​പ​മെ​ങ്കി​ലും ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ക​സ​നം എ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന അ​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ജോ​ലി​ഭാ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ട​നെ സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും എ​റെ ത​ല​വേ​ദ​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ആ​ദി​വാ​സി ന​ഗ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും വ​ള​രെ കു​റ​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 900ത്തി​ൽ പ​രം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി 7.45 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ത​ന​ത് ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല. 23 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ 24 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മി​ക്ക വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥി​ര​മാ​യി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കു​ള്ള നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. എ​ന്ത് വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ച് പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും. സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി വി​മ​ത​ർ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഏ​റെ ക്ഷീ​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഐ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലും ഇ​ട​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ​ക്ക് വി​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത ഇ​ല്ലാ​ത്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത് സി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് തൃ​പ്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മു​മ്പ​ത്തെ​ക്കാ​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലു​ള്ള ചേ​രി​പ്പോ​രു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി 24 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​കും.

