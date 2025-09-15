Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Alanallur
    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര വ​നി​ത വ്യ​വ​സാ​യ കോം​പ്ല​ക്സ് കാ​ടു​ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ന്നു

    ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വാ​ട​ക നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല
    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര വ​നി​ത വ്യ​വ​സാ​യ കോം​പ്ല​ക്സ് കാ​ടു​ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ന്നു
    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര കൊ​ടി​യം കു​ന്നി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​നി​ത വ്യ​വ​സാ​യ കോം​പ്ല​ക്സ്

    കാ​ടു ക​യ​റി​യ നി​ല​യി​ൽ

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര കൊ​ടി​യം​കു​ന്നി​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച വ​നി​ത വ്യ​വ​സാ​യ കോം​പ്ല​ക്സ് കാ​ട് ക​യ​റി ന​ശി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. കു​ടും​ബ​ശ്രീ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ തോ​തി​ൽ വാ​ട​ക നി​ശ്ച​യി​ച്ച് ന​ൽ​കി വി​പ​ണ​ന സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ 2012 -13 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് ആ​ർ​ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ വാ​ട​ക നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​ല ത​വ​ണ​യാ​യി കു​ടും​ബ​ശ്രീ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ർ ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളും മ​റ്റും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​നും നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ട് ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കൊ​ടി​യം​കു​ന്നി​ലെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം പി.​കെ. സ​മീ​ർ ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും കെ​ട്ടി​ടം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ജ്ന സ​ത്താ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തു​വ​രെ ആ​രും വാ​ട​ക​ക്ക് വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വാ​ട​ക നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നും വാ​ട​ക നി​ശ്ച​യി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ൽ അ​ൽ​പ്പം​കൂ​ടി സം​ഖ്യ കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ടം വാ​ട​ക​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​തി​നെ കു​റി​ച്ച് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ക​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ചാ​ൽ നി​ജ​സ്ഥി​തി അ​റി​യാ​മെ​ന്നും മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി. ​പ്രീ​ത ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു ത​വ​ണ മു​റി​ക​ൾ ലേ​ല​ത്തി​നാ​യി വെ​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും, കു​റ​ച്ച് ആ​ളു​ക​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പി​ന്നെ എ​ന്തു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്നും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം പി.​പി. ഷാ​ന​വാ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. 2018ൽ ​ഉ​പ്പു​ക​ള​ത്ത് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ കാ​ലം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2012 മേ​യ് മൂ​ന്നി​ന് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും 2015 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18ന് ​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശം ടൈ​ൽ വി​രി​ച്ച് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    വി​രി​ച്ച ടൈ​ലി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ കാ​ടു​ക​ൾ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രു​ക​യാ​ണ്. ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​ലും ഗേ​റ്റി​ലും ഇ​രു​മ്പ് വേ​ലി​ക​ളി​ലും വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ൾ ക​യ​റി ഇ​രു​മ്പ് ക​മ്പി​ക​ൾ തു​രു​മ്പി​ച്ച് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വാ​ട​ക നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ഇ​തു​വ​രെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി​യി​ല്ല.

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 436 കു​ടും​ബ​ശ്രീ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് സം​രം​ഭ​വും വി​പ​ണ​ന​വും ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വാ​ട​ക​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നീ​ണ്ട് പോ​വു​ക​യാ​ണ്. കാ​ട് മൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​വും കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

