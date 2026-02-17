യുവാവിനെ പന്നി കുത്തിപ്പരിേക്കൽപ്പിച്ചു

യുവാവിനെ പന്നി കുത്തിപ്പരിേക്കൽപ്പിച്ചുtext_fields
അലനല്ലൂർ: വട്ടമണ്ണപ്പുറം താളിയിൽ സഫിയാന്റെ മകൻ സമീർ ബാബുവിന് (31) കാട്ടുപന്നിയുടെ കുത്തേറ്റ് പരിക്ക്. കാലിന്റെ തുടയിലും വയറിന് സമീപത്തുമാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ആദ്യം തൊട്ടടുത്ത ക്ലിനിക്കിലേക്കും പിന്നീട് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കും തുടർന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അണയംക്കോട് അൽഫിത്ത സ്കൂളിന് സമീപം കമുക് തോട്ടത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പന്നിയുടെ ആക്രമണം. ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ ആടിനെയും പന്നി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്തായി നിരവധി പന്നികളാണ് പ്രദേശത്തെ കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്.
