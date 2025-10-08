Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Oct 2025 10:50 AM IST
    8 Oct 2025 10:50 AM IST

    കാട്ടാന ആക്രമണം പ്രതിഷേധമിരമ്പി; പരിഹാര നടപടിയുമായി വനംവകുപ്പ്

    • ആ​ന ഇ​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും
    • കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഒ​രം​ഗ​ത്തി​ന് ജോ​ലി
    • ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്- സോ​ളാ​ർ വേലികൾ, ട്ര​ഞ്ച് നി​ർ​മി​ക്കും
    കാട്ടാന ആക്രമണം പ്രതിഷേധമിരമ്പി; പരിഹാര നടപടിയുമായി വനംവകുപ്പ്
    കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി താ​വ​ള​ത്ത് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    അ​ഗ​ളി: കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ഞ്ചി​ക്ക​ണ്ടി​യി​ൽ ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് താ​വ​ള​ത്ത് ന​ട​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മി​ര​മ്പി. മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​ക്ക് കു​റു​കെ ചാ​ടി​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സ​മ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം മു​പ്പ​തോ​ളം പേ​രാ​ണ് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​മ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ, ഭൂ​രേ​ഖ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി, അ​ഗ​ളി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    പാ​ലൂ​ർ, തേ​ക്ക് വ​ട്ട ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​കാ​രി​യാ​യ ആ​ന​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നാ​ട്ടി​​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച ആ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഒ​രം​ഗ​ത്തി​ന് ദി​വ​സ​വേ​ത​നാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ന​ൽ​കും.

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്- സോ​ളാ​ർ ഫെ​ൻ​സി​ങ്, ട്ര​ഞ്ച് എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കും. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ബാ​ക്കി തു​ക ന​ൽ​കും. അ​വ​കാ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കി​ട്ടാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ അ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും. വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും കൃ​ഷി​നാ​ശം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​വാ​നു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കും. ആ​ന​ക്ക് വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ ത​ന്നെ കു​ടി​വെ​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും.

    സ്പെ​ഷ​ൽ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘ​ത്തി​ന് സു​സ​ജ്ജ​മാ​യ വാ​ഹ​ന​വും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കും. ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി ടീ​മി​ന്റെ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തും. കൃ​ഷി​നാ​ശ​ത്തി​നു​ള്ള തു​ക​യു​ടെ പ​രി​ധി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കും. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത​ര​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ​രം ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര​ക്കാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഷി​ബു സി​റി​യ​ക്, പി.​എം. ഹ​നീ​ഫ, ധ​ർ​മ​രാ​ജ് താ​വ​ളം, സെ​ന്തി​ൽ കു​മാ​ർ. എ, ​ജോ​സ് പ​ന​ക്കാ​മ​റ്റം, മ​ണി കാ​വു​ണ്ടി​ക്ക​ല്ല്, ബാ​ബു ആ​ന​ക്ക​ല്ല്, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ പാ​ട​വ​യ​ൽ, മ​നോ​ജ്‌ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

