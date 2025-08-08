Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agali
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 1:27 PM IST

    204 കിലോ ചന്ദനവുമായി ഏഴുപേർ പിടിയിൽ

    204 കിലോ ചന്ദനവുമായി ഏഴുപേർ പിടിയിൽ
    ച​ന്ദ​ന​ക്കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രും അ​റ​സ്റ്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും. പി​ടി​കൂ​ടി​യ ച​ന്ദ​ന​വും കാ​ണാം

    അ​ഗ​ളി: 204 കി​ലോ ച​ന്ദ​ന​വും ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വാ​ഹ​ന​വും പി​ടി​കൂ​ടി. അ​ഗ​ളി ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ചി​നു കീ​ഴി​ൽ ഷോ​ള​യൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ൻ ച​ന്ദ​ന വേ​ട്ട. അ​ഞ്ച് ച​ന്ദ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച് 204 കി​ലോ ച​ന്ദ​ന​ക്കാ​ത​ൽ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മു​റി​ച്ച് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് വ​ല്ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി ഹു​സൈ​ൻ, മ​ല​പ്പു​റം വെ​ള്ള​യ​മ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഗ​ഫൂ​ർ അ​ലി, തി​രു​വ​ണ്ണാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ര​ളി, ശ​ക്തി​വേ​ൽ, കു​മാ​ര​സ്വാ​മി, കു​പ്പു​സ്വാ​മി, ത​ങ്ക​രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യാ​ണ് വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് വെ​ട്ടു​ക​ത്തി​ക​ളും ര​ണ്ട് അ​റ​ക്ക വാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു ത്രാ​സ്സും എ​ട്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഗ​ളി റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ സി. ​സു​മേ​ഷ്, ഷോ​ള​യൂ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ർ. സ​ജീ​വ്, സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ർ. ശെ​ൽ​വ​രാ​ജ്, ബീ​റ്റ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ എ​ൻ. തോ​മ​സ്, ജ​യേ​ഷ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, പ്ര​ശാ​ന്ത്, ചൈ​ത​ന്യ, വി​ദ്യ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ഫോ​റ​സ്റ്റ് വാ​ച്ച​ർ​മാ​രാ​യ ഭ​ര​ത​ൻ, രാ​ജേ​ഷ്, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

