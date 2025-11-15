Begin typing your search above and press return to search.
    പുതൂരിലും അഗളിയിലും ഷോളയൂരിലും മുന്നണികൾ ഗോദയിൽ
    അ​ഗ​ളി: അ​ട്ട​പ്പാ​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണം ചൂ​ട് പി​ടി​ച്ചു. പു​തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 13 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി - 4, സി.​പി.​എം -3, സി.​പി.​ഐ - 3, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് - 2, സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ - 1 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി നി​ല. സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ ജ്യോ​തി അ​നി​ൽ കു​മാ​റാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്. ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഇ​വി​ടെ ഇ​ട​തു വ​ല​തു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ വോ​ട്ടു​ചോ​ർ​ച്ച സം​ഭ​വി​ച്ച​തും സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ത​ങ്ക​വേ​ലു ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​തും വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക​ക്ഷി​യാ​യി ബി.​ജെ.​പി വ​ള​ർ​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ല​ക്ഷ്യം. ഗൊ​ട്ടി​യാ​ർ​ക്ക​ണ്ടി വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​കെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 14 ആ​യി.

    ഷോ​ള​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സി.​പി.​എം - 8, സി.​പി.​ഐ - 3, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് - 3 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി നി​ല. സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പി. ​രാ​മ​മൂ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്.

    അ​ഗ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 21 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സി.​പി.​എം - 13, സി.​പി.​ഐ - 1, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് - 5, ബി.​ജെ.​പി - 2 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ അം​ബി​ക ല​ക്ഷ്മ​ണ​നാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്. ഭ​ര​ണ​തു​ട​ർ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യൊ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൻ.​ഡി.​എ യും.

    ​അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം - 3, സി.​പി.​ഐ - 5, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് - 3, ബി.​ജെ.​പി - 1, എ​ൻ.​സി.​പി - 1 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ മ​രു​തി മു​രു​ക​നാ​ണ് അ​ധ്യ​ക്ഷ. നെ​ല്ലി​പ്പ​തി വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

